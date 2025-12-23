CANAL RCN
Emotiva historia de María Victoria: niña diagnosticada con leucemia que recibió sorpresa navideña

La niña afrontó su primera quimio, pero recibió una visita especial que quedará guardada en su corazón.

diciembre 23 de 2025
07:21 p. m.
Navidad está a pocas horas de llegar a los hogares del mundo. Desde el 1 de diciembre, comienza la cuenta regresiva para, quizás, la fecha más anhelada.

Las familias se reúnen, los recuerdos aparecen y la unión se convierte en el factor común de las personas. No obstante, hay quienes pasan estas fechas en clínicas por un tratamiento o condición.

María Victoria tiene leucemia y tuvo su primera quimio

La historia de María Victoria Rodríguez Rodríguez, más que conmovedora, es un ejemplo de resiliencia. A pesar de las adversidades que implica la leucemia, no pierde la ilusión ni alegría por la Navidad.

Con ocho años, ella tiene muy claro lo que quiere. Le hizo una carta a Papá Noel con un solo deseo: “Hoy es mi primera quimio, ¡Oren por mí!”. Dibujó flores, corazones y algo representativo de la esperanza: un arcoíris.

Antes de la quimioterapia, la sorprendieron los bomberos con una escalera que apuntaba al cielo, pasando por cada ventana dando abrazos y regalos. Su habitación en la Fundación HOMI no fue la excepción. Inclusive, los funcionarios se disfrazaron como Santa Claus.

La visita de los bomberos la alegró

“Vi cuando colocaron la música y vinieron”, recordó la joven, quien no se guardó nada y estuvo emocionada con la sorpresa. Su fiel compañera es su mamá, quien se ha vuelto en su ejemplo a seguir.

La cara de cada niño es una muestra de por qué la Navidad es una época que une a las personas, sin importar las circunstancias. Durante las fiestas, el mejor regalo puede ser un abrazo o sonreír.

Paula Ximena Henao, directora de Bomberos Bogotá, contó que se recogieron más de 600 regalos. Ahora, el cuarto de Rodríguez está lleno de cajas que, más que contener juguetes u otras cosas, es la muestra del verdadero mensaje de la Navidad.

