Influenza A(H3N2) ya está en Colombia: primer caso fue confirmado por las autoridades

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó este 23 de diciembre el primer caso de influenza A(H3N2), subclado K (J.2.4.1), en Colombia.

Al parecer, se trata de un caso importado por un viaje internacional a Estados Unidos, el cual fue registrado por las autoridades sanitarias desde el pasado 18 de diciembre.

De acuerdo con el Minsalud, el paciente presentó síntomas respiratorios leves como fiebre, tos y secreción nasal excesiva, tras volver de un crucero con salida desde Miami.

Inicialmente, el caso fue examinado por el Grupo de Genómica de Antioquia y, posteriormente, fue confirmado por las Redes de Salud Pública y el Instituto Nacional de Salud mediante una prueba molecular.

La vacuna contra la influenza es efectiva contra la A(H3N2)

Aunque esta variación de influenza ha generado alerta en otros países, las autoridades sanitarias confirmaron que la vacuna disponible en Colombia contra la influenza sigue siendo eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones o muertes por esta causa.

Además, reiteraron que hasta ahora no se ha registrado incremento en la incidencia de enfermedades respiratorias agudas o cualquier complejidad asociada a este virus.

El Ministerio de Salud ha hecho, además, un llamado especial para mantener las medidas preventivas frente a virus como este.

¿Quiénes se pueden vacunar contra la A(H3N2)?

Según las autoridades de salud, la vacuna contra la influenza que se aplica en Colombia contiene la cepa H3N2, por lo que se recomienda su aplicación en las siguientes personas.

Bebés entre los 6 y 23 meses.

Personas mayores de 60 años.

Gestantes a partir de la semana 14 de embarazo.

Personas con enfermedades de riesgo.

Talento humano en salud.

Pacientes con enfermedades crónicas como asma, EPOC, enfermedades cardiovasculares y renales, diabetes, obesidad, cáncer, VIH o cualquier condición que comprometa el sistema inmune.

Asimismo, se recomienda tomar medidas como el lavado de manos, mantener los espacios ventilados, usar tapabocas si presenta síntomas respiratorios o mantenerse en aislamiento por lo menos tres días.