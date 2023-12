¿Cómo reaccionar ante comentarios incómodos en encuentros familiares? Expertos responden

En las reuniones familiares y sociales, es común encontrarse con comentarios incómodos o preguntas indeseadas sobre diversos temas, como la comida, el peso, el dinero, las relaciones personales, la carrera profesional o la maternidad/paternidad. Ante estas situaciones, muchas personas suelen reaccionar de forma agresiva, respondiendo con un comentario igual. Por el contrario, otros prefieren guardar silencio para evitar problemas, aunque esto puede afectar el autoestima o deteriorar las relaciones con sus familiares. Si a usted le ha pasado algo similar, esta información le puede interesar.

Según Kami Orange, coach de límites con sede en el sur de Utah, establecer límites es esencial para poder tener una conversación amena y evitar situaciones incómodas. Esto no implica iniciar una pelea, sino más bien comunicar de manera clara cuáles son nuestras necesidades y con qué estamos de acuerdo. Aunque establecer límites puede resultar difícil y requiere preparación, es fundamental aprender a responder en lugar de reaccionar de forma impulsiva.

¿Cómo establecer límites de manera amable?

Para comenzar, es recomendable hacer un plan antes de la reunión. Jennifer Rollin, terapeuta y fundadora de The Eating Disorder Center en Rockville, Maryland, sugiere reflexionar sobre cuáles son nuestras necesidades y anticipar los posibles comentarios o preguntas incómodas. De esta manera, podemos decidir de antemano cómo responder a estos detonantes y establecer límites.

Otro consejo útil es identificar nuestros objetivos para la noche, según la terapeuta Capanna-Hodge. Aunque es posible que no logremos que todos se lleven bien, podemos enfocarnos en pasar tiempo de calidad con aquellos familiares que no vemos con frecuencia o disfrutar de momentos divertidos con nuestros seres queridos.

Asimismo, es posible evitar conflictos previniéndolos. Elaborar una lista de temas seguros a los que podamos remitir la conversación cuando el tema se vuelva tenso, puede ayudarnos a mantener la armonía familiar. Además, tener una conversación previa sobre los temas que se van a tratar y los que se deben evitar también puede ser de gran utilidad.

A la hora de establecer límites, es importante utilizar frases en las que se pueda establecer un límite de manera delicada, como por ejemplo: "Me gustaría no tocar este tema, la verdad me siento un poco un incómodo ¿Por qué no hablamos de otra cosa?". De esta forma, la respuesta sonará menos acusadora y permitirá mantener una comunicación más efectiva.

Otra recomendación divertida es crear un tarro en el que las personas deban poner dinero cuando se mencionen temas tabú, o incluso jugar al bingo con nuestra pareja o hermanos, marcando divertidamente cuando alguien diga algo inapropiado. Esto ayudará a distender el ambiente y a tomar los comentarios incómodos con más ligereza.

¿Cómo reaccionar ante comentarios agresivos?

Los comentarios sobre el peso, el físico y la comida suelen ser detonantes para muchas personas, ay que suele acarrear problemas de autoestima. En este sentido, es importante reformularlos y reconocer que dichos comentarios dicen más de la persona que los hace que de nosotros mismos. Podemos ser directos y expresar que estamos trabajando en sanar nuestra relación con la comida, por lo que preferimos evitar conversaciones al respecto. O también podemos utilizar un tono más humorístico al responder preguntas sobre pérdida de peso, destacando la gratitud hacia nuestro cuerpo o simplemente indicando que no nos centramos en ese aspecto.

En cuanto a los comentarios sobre la vida amorosa o la falta de ella, Kami Orange sugiere dar dos oportunidades a la persona que pregunta. En un primer intento, se puede redirigir la conversación hacia otro tema que sea del agrado de ambos. En caso de que persista la pregunta, se puede responder de forma indirecta y amable, indicando que cuando tengamos una respuesta, se lo haremos saber: "Cuando tenga novio le cuento, tía".

Si nos encontramos en una conversación privada, es recomendable abordar directamente el tema incómodo y establecer un límite de forma clara y respetuosa. Es importante comunicar cómo nos sentimos ante determinados comentarios y solicitar que en el futuro se eviten.

En resumen, establecer límites es esencial en las reuniones familiares y sociales para proteger nuestras emociones y necesidades. Planificar previamente, identificar objetivos, utilizar frases delicadas, divertirse y ser directo al establecer límites son algunas de las estrategias recomendadas para enfrentar los comentarios incómodos. ¡Disfrute de las festividades sin dejar que los comentarios inapropiados arruinen tu experiencia!