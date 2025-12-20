CANAL RCN
Salud y Bienestar

Síndrome del comedor nocturno: síntomas, causas y complicaciones del diagnóstico

Expertos revelaron que este síndrome lleva a las personas a tener que interrumpir su sueño para alimentarse.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 20 de 2025
07:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El síndrome del comedor nocturno se presenta cuando las personas se despiertan en la noche para ir a la cocina a consumir alimentos. Dichas interrupciones interfieren en el sueño, el funcionamiento diurno y la salud mental de los pacientes.

Aunque los expertos manifestaron esta conducta como normal si se presenta de vez en cuando, el síndrome del comedor nocturno se presenta varias veces a la semana con múltiples interrupciones del sueño en una misma noche.

Uno de dos colombianos aumenta su ansiedad, tristeza e irritabilidad en diciembre, según encuesta
RELACIONADO

Uno de dos colombianos aumenta su ansiedad, tristeza e irritabilidad en diciembre, según encuesta

¿Cuáles son los alimentos más apetecidos?

Según la Clínica Cleveland, los pacientes con el síndrome del comedor nocturno se levantan anhelando dulces y alimentos ricos en diferentes carbohidratos.

Al día siguiente, es usual que las personas no tengan apetito para desayunar por lo que dicha conducta puede afectar el estado de ánimo y la capacidad para desempeñarse adecuadamente en el estudio o trabajo.

Síntomas y causas del síndrome del comedor nocturno

Según la universidad, los síntomas de este síndrome son: despertarse en las noches a comer varias veces en la noche y al menos cuatro veces a la semana, comer más del 25% de la ingesta diaria de alimentos después de la cena, antojos de alimentos ricos en calorías, saltarse el desayuno y falta de energía durante el día.

¿Cuáles son las posibles causas de este síndrome?

Aunque no se conocen las causas exactas que generan este síndrome, algunos estudios han sugerido que esto se debe a los cambios en el ritmo circadiano o reloj natural del cuerpo. Así mismo, distintos factores pueden contribuir a la aparición de este síndrome como la genética, el estrés y los hábitos alimenticios a lo largo del día.

La alarmante epidemia de enfermedades transmitidas por mosquitos
RELACIONADO

La alarmante epidemia de enfermedades transmitidas por mosquitos

Factores de riesgo del síndrome del comedor nocturno

El síndrome del comedor nocturno es más común en personas que presentan: sobrepeso, depresión, ansiedad, trastorno por consumo de sustancias, bulimia nerviosa o trastorno por atracón.

Dicho síndrome puede traer serias consecuencias de no tratarse ya que las personas están expuestas a padecer obesidad, diabetes, hipertensión y una cardiopatía.

Según la Clínica Cleveland, parte del manejo y tratamiento de este síndrome se encuentra la terapia cognitiva conductual, medicamentos antidepresivos, relajación muscular progresiva, terapia de luz, melatonina y un programa por el control del peso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

¿Hinchazón por la comida navideña?: expertos explican cómo reducir los síntomas

Medicamentos

Colombianos tendrán cambios en la entrega de medicamentos: estas son las personas que se verán beneficiadas

Navidad

¿Cómo reducir el desperdicio de comida en las fiestas de fin de año?

Otras Noticias

Premier League

Partidazos en el mundo durante este fin de semana del 20 y 21 de diciembre

Prográmese con los mejores partidos en el mundo durante este fin de semana del 20 y 21 de diciembre.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy: número y signo ganador del 19 de diciembre de 2025 en último sorteo

¡Los ganadores siguen celebrando tras el sorteo del Super Astro Luna de este 19 de diciembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Jeffrey Epstein

Ya empezaron a publicarse los archivos de Epstein: incluyen documentos, fotografías y otros materiales

Animales

Intervienen vivienda en Bello donde se registró un presunto maltrato animal: ¿qué pasó?

Accidente de tránsito

Westcol dedicó palabras a seguidora que falleció en excursión de estudiantes del Liceo Antioqueño