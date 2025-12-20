Síndrome del comedor nocturno: síntomas, causas y complicaciones del diagnóstico

El síndrome del comedor nocturno se presenta cuando las personas se despiertan en la noche para ir a la cocina a consumir alimentos. Dichas interrupciones interfieren en el sueño, el funcionamiento diurno y la salud mental de los pacientes.

Aunque los expertos manifestaron esta conducta como normal si se presenta de vez en cuando, el síndrome del comedor nocturno se presenta varias veces a la semana con múltiples interrupciones del sueño en una misma noche.

¿Cuáles son los alimentos más apetecidos?

Según la Clínica Cleveland, los pacientes con el síndrome del comedor nocturno se levantan anhelando dulces y alimentos ricos en diferentes carbohidratos.

Al día siguiente, es usual que las personas no tengan apetito para desayunar por lo que dicha conducta puede afectar el estado de ánimo y la capacidad para desempeñarse adecuadamente en el estudio o trabajo.

Síntomas y causas del síndrome del comedor nocturno

Según la universidad, los síntomas de este síndrome son: despertarse en las noches a comer varias veces en la noche y al menos cuatro veces a la semana, comer más del 25% de la ingesta diaria de alimentos después de la cena, antojos de alimentos ricos en calorías, saltarse el desayuno y falta de energía durante el día.

¿Cuáles son las posibles causas de este síndrome?

Aunque no se conocen las causas exactas que generan este síndrome, algunos estudios han sugerido que esto se debe a los cambios en el ritmo circadiano o reloj natural del cuerpo. Así mismo, distintos factores pueden contribuir a la aparición de este síndrome como la genética, el estrés y los hábitos alimenticios a lo largo del día.

Factores de riesgo del síndrome del comedor nocturno

El síndrome del comedor nocturno es más común en personas que presentan: sobrepeso, depresión, ansiedad, trastorno por consumo de sustancias, bulimia nerviosa o trastorno por atracón.

Dicho síndrome puede traer serias consecuencias de no tratarse ya que las personas están expuestas a padecer obesidad, diabetes, hipertensión y una cardiopatía.

Según la Clínica Cleveland, parte del manejo y tratamiento de este síndrome se encuentra la terapia cognitiva conductual, medicamentos antidepresivos, relajación muscular progresiva, terapia de luz, melatonina y un programa por el control del peso.