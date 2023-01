Conozca los riesgos para la salud de consumir alimentos con exceso de sal

La ingesta excesiva de sodio trae consigo una serie de problemas graves que pueden alterar el estado de salud. Problemas de hipertensión, daños en los riñones, en el corazón e incluso en el cerebro, son los riesgos que las personas pueden desarrollar manteniendo una dieta desordenada con el cloruro sódico (sal).

Los riesgos son inminentes si la persona no cambia su forma de uso con este mineral. La hipertensión arterial es una de las consecuencias más comunes que la población enfrenta y según la OMS (Organización Mundial de la Salud), “el sodio se encuentra en estado natural en diversos alimentos, como la leche, la carne y los crustáceos. Suele estar presente en grandes cantidades en los alimentos elaborados, como el pan, los productos cárnicos elaborados y los tentempiés, así como en ciertos condimentos (salsa de soja o de pescado, por ejemplo). El exceso de sodio tiene consecuencias nefastas para la salud, en particular la hipertensión arterial”.

¿Qué dice el gobierno nacional ante el comportamiento de las enfermedades que deja el uso elevado de sal en el país?

“Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en Colombia para el año 2008, la tasa estandarizada de mortalidad por accidentes cerebrovasculares fue de 42.2 por cada 100.000 habitantes, a su vez, la tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón para este mismo periodo fue de 85.8 casos por cada 100.000 habitantes. Las complicaciones hipertensivas aumenten con la edad. Incluso el aumento de la presión arterial dentro de los límites de la normalidad, acarrea un riesgo y causa aproximadamente la mitad de los casos de enfermedad atribuible a la hipertensión”, asegura el Ministerio de Salud y Protección Social.

El Gobierno nacional entrega cifras con estudios previos de como es el comportamiento del uso de este saborizante que tanto afecta silenciosamente a la población.

“En Colombia, las Enfermedades Cardiovasculares (EVC) representaron el 28% de todas las muertes en 2008. Por otra parte, de acuerdo con el reporte de causas de mortalidad de 2010 en Colombia, el infarto agudo de miocardio correspondió a la primera causa de muerte en el país con 26.334 casos. La enfermedad cardiaca hipertensiva fue la responsable de 3.141 casos y la insuficiencia cardiaca de 3.091, ocupando la novena y décima posición respectivamente”, mantiene el Ministerio de Salud y Protección Social.

Ante las crecientes enfermedades que deja el alto consumo de sal, la Organización Mundial de la Salud (OMS), dice que esta afectación no es solamente por añadirle sal a las comidas, sino que hay varios alimentos que tienen un alto porcentaje de sodio y que algunos no tienen conocimiento de esto. Cuando las personas en su rutina vuelven normal el añadir cada vez más una cantidad considerable de este mineral a sus alimentos, con el paso del tiempo se “normaliza”, y ya no nota que las comidas están saladas, provocando notablemente una dependencia del uso excesivo de sodio.

La información y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, fueron tomadas de su página web y son las siguientes:

Para los adultos: la OMS recomienda consumir menos de 5 gramos (un poco menos que una cuchara de té) de sal por día (1).

Para los niños: la OMS recomienda ajustar a la baja. Los niños de 2 a 15 años, la ingesta máxima recomendada para los adultos en función de las necesidades energéticas en relación con las de los adultos. Esta recomendación no comprende el periodo de lactancia natural exclusiva (de 0 a 6 meses), ni el de alimentación complementaria de la lactancia natural (de 6 a 24 meses).

Toda la sal que se consume debe ser yodada, es decir enriquecida con yodo, lo cual es esencial para un desarrollo sano del cerebro del feto y del niño pequeño, así como para optimizar las funciones mentales en general.

