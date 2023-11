Sanitas responde al Gobierno: desde hace años el Estado acumula deudas

Hay crisis por medicamentos. Cruz Verde dice que en dos semanas dejará de suministrar medicinas remitidas por Sanitas, el Gobierno da ultimátum para que las EPS encuentren una salida al problema. Mientras que el Tribunal de Cundinamarca ordena al Gobierno un plan urgente por la escasez.

El presidente de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, asegura que desde hace años el estado acumula deudas, y aunque sí ha pagado los recursos para los medicamentos que no hacen parte del plan de beneficios, el dinero no es suficiente.

Dijo que la primera solución que buscan es directamente con Cruz Verde y espera concretarla antes del 15 de noviembre: “La financiación de estas tecnologías no PBS es una responsabilidad del Estado, así está expreso en las leyes”.

Y es que, según las cuentas, de 5.8 millones de usuarios, la EPS tiene entre 30.000 y 40.000 afiliados con enfermedades complejas que le cuestan 55.000 millones de pesos al mes y asegura que el Estado les reconoce 32.000 millones de pesos.

El presidente de Sanitas además rechazó las acusaciones que les hizo el ministro de Salud en cuanto a actuaciones irregulares. “Nosotros no recogimos artimañas, no perseguimos, nosotros hablamos con la verdad (…) hubo muchos comentarios incómodos, no los aceptamos”, afirmó.

En cuanto a las cuatro horas que les dio la Supersalud para responder a las 837 quejas de sus usuarios, dijo que hacen lo máximo para dar soluciones pero que una gran parte es por medicamentos con problemas reales de desabastecimiento.

¿Qué está pasando con Sanitas y la entrega de medicamentos?

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio un ultimátum a la EPS Sanitas para que garantice la prestación del servicio: “Cumple porque cumple la EPS como le corresponde cumplir, con Cruz Verde o sin Cruz Verde, con cualquier otro proveedor”.

Para Cruz Verde, la EPS Sanitas no ha entregado un plan de pagos de la deuda que asciende a 400.000 millones de pesos desde hace más de tres años, razón por la que se ven obligados a suspender el suministro de medicamentos que están por fuera del plan básico de salud.

“Situación que hace insostenible el suministro de lo no PBS que es lo que se formula por Mipres. En la actualidad Cruz Verde no cuenta con disponibilidad para la dispensación de algunos productos”, dijo Claudia Sterling, vicepresidenta corporativa de Cruz Verde.

En medio de la polémica el ministro de Salud aseguró que el Gobierno no tiene deudas pendientes con Sanitas y que, por el contrario, es una de las EPS que más recursos recibe: “Sus negocios sí son boyantes, sus negocios sí crecen todos los días. Universidades, dispensarios, clínicas, pero no pagan”.

La Superintendencia de Salud le pidió a la EPS crear un plan de contingencia para garantizar la entrega de medicamentos.