Android obliga a las aplicaciones a informar qué datos recolectan de los usuarios

Por más mínimo que sea, gran parte de las aplicaciones recolectan datos de sus usuarios y por eso en el último tiempo este tema ha tomado mucha importancia, al punto que Google desarrolló una herramienta para que los creadores de las apps informen de qué tipo de información recolectan y que hacen con ella.

De esta forma ya está en funcionamiento una "sección de seguridad de datos" en Play Store, la tienda de aplicaciones del sistema operativo. Allí las personas podrán ver cómo las plataformas comparten, lo que les permitirá saber lo que están entregando a cambio del uso de la app y determinar si la quieren o no.

Esta función no la podrán esquivar los desarrolladores, que tendrán hasta el 22 de julio de 2022 para brindar esta información, sin importar que la aplicación no recopila datos, porque no hacerlo los puede llevar a sanciones.

Así es la nueva herramienta para cuidar la privacidad en Android

Esta función es muy similar a la que tiene hoy Apple en iPhone al poner etiquetas de privacidad. Aunque en Android, Google promete que no solo mostrarán los datos que recopilan las aplicaciones, sino que también el propósito y si el desarrollador está compartiendo la información con terceros.

De esta forma, debe quedar claro que la aplicación está recolectando información como ubicación, información personal, actividad de navegación, información financiera e identificador de dispositivo, los propósito abarcan la funcionalidad de la aplicación, analítica, publicidad, prevención del fraude, personalización, gestión de cuentas entre otros.

Y también debe quedar claro si los datos recopilados son estrictamente necesarios para el funcionamiento de la aplicación o si se realizan como una práctica adicional.

Los desarrolladores de las aplicaciones serán los encargados de especificar toda esta información, pero Google hará un proceso de revisión para garantizar que no se esté mintiendo a los usuarios. Lo que representa un paso adelante para cuidar nuestra seguridad en internet, porque los datos son el gran tesoro en la red.