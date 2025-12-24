CANAL RCN
Tendencias

¡De lujo! Caterin Escobar sorprendió a Mario Alberto Yepes con un emotivo regalo

Caterin Escobar acompañó a Mario Alberto Yepes en su despedida y le dio un regalo cargado de significado.

Caterin Escobar regalo a Mario Alberto Yepes despedida futbolista
Foto: Caterin Escobar

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
02:26 p. m.
El estadio Pascual Guerrero fue escenario de emociones que trascendieron lo deportivo. Allí, en medio de aplausos, recuerdos y figuras históricas del fútbol, Mario Alberto Yepes recibió el homenaje que selló oficialmente su despedida de las canchas.

Sin embargo, más allá del balón y las glorias deportivas, un gesto personal captó la atención del público y las redes sociales: el detalle especial que tuvo la actriz Caterin Escobar, su actual pareja, durante una noche cargada de simbolismo.

El exdefensor y excapitán de la selección Colombia fue el protagonista de un partido conmemorativo que reunió a viejos compañeros, referentes del fútbol sudamericano y figuras internacionales.

Aunque Yepes se retiró del fútbol profesional en 2016, el encuentro se convirtió en una oportunidad para celebrar su legado y su trayectoria como uno de los zagueros más respetados del país.

Caterin Escobar siguió de cerca el homenaje de Yepes

El evento deportivo contó con la presencia de jugadores que marcaron época junto a Yepes, especialmente durante el proceso que llevó a Colombia al Mundial de Brasil 2014. El ambiente fue de nostalgia y gratitud, con las tribunas llenas y una afición que respondió al llamado para despedir a uno de sus ídolos.

Desde las gradas, Caterin Escobar siguió cada jugada con atención. La actriz, reconocida por su amplia trayectoria en la televisión colombiana, mantiene una relación cercana con el exfutbolista desde que coincidieron en MasterChef Celebrity, donde su complicidad despertó el interés del público. En esta ocasión, su presencia no pasó desapercibida y se convirtió en uno de los focos del evento.

El regalo de Caterin Escobar a Mario Alberto Yepes

Tras el partido, Escobar compartió en sus redes sociales imágenes de un obsequio cuidadosamente pensado para Yepes. Se trató de una pulsera de lujo con un diseño personalizado que incluía un balón de fútbol y el número 3, dorsal que el exdefensor utilizó durante gran parte de su carrera profesional y con la selección Colombia.

El detalle fue interpretado como un símbolo de admiración y reconocimiento a la trayectoria del exjugador. Las fotografías no tardaron en viralizarse, generando comentarios positivos por la sencillez y el significado del regalo, así como por la cercanía que ambos dejaron ver en las imágenes.

El gesto de Caterin Escobar se sumó a una noche inolvidable para Mario Alberto Yepes, en la que el fútbol, la memoria y el afecto personal se unieron para cerrar un capítulo emblemático del deporte colombiano, dejando claro que su legado sigue vivo tanto dentro como fuera de la cancha.

