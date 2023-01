El modo retrato de los iPhone: ¿cómo darle el mejor provecho a esta función?

Con el modo retrato que traen incorporados los celulares iPhone, se pueden lograr grandes fotografías navegando y explorando todas las funciones que esta particular característica viene incluida en algunas generaciones de teléfonos de la marca Apple.

Esta función le permitirá capturar sus fotografías de una manera más profesional, logrando un desenfoque casi que perfecto. Las cámaras de los iPhone pueden llegar a alcanzar una definición de alta calidad con una profundidad de campo mayor que lo habitual. “Con el modo retrato, la cámara crea un efecto de profundidad de campo. Esto te permite capturar fotos con un enfoque nítido en el sujeto y un fondo difuminado”, afirma la empresa.

¿Qué teléfonos trae incorporado el modo retrato?

Según Apple el modo Retrato está disponible en el iPhone SE (segunda generación) y modelos posteriores, iPhone X y modelos posteriores, y iPhone 7 Plus y iPhone 8 Plus. Es decir que los modelos más recientes que se encuentran en el mercado tienen esta particular característica, incluso unos con mejor calidad en la resolución debido a las cámaras de última generación que Apple les ha instalado.

“Algunos modelos de iPhone tienen varias opciones para el modo Retrato, como 1x o 2x. Solo tienes que tocar el botón 1x o 2x para cambiar de opción. En el caso del iPhone XR y el iPhone SE (segunda generación), la cámara trasera debe detectar el rostro de una persona para tomar una foto en modo Retrato" e incluso la marca promete con sus celulares más avanzados buenas imágenes en horas de la noche "en el iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, el modo Noche se activa cuando tomas una foto con el modo Retrato en situaciones de poca luz con el lente angular (1x)", indica Apple en su página web.

Es por eso que estos celulares se han posicionado en el comercio de los teléfonos de alta gama e incluso algunos usuarios prefieren adquirir un iPhone y no una cámara profesional.

¿Cómo se activa el modo retrato?

Lo primero que debe hacer es abrir la cámara del celular y deslizar hacia la izquierda. Estando allí, la opción modo retrato le ofrecerá distintos modos para fotografiar:

Luz natural.

Luz de estudio fotográfico.

Luz al contorno.

Reflector.

Reflector en blanco y negro.

Clave alta en blanco y negro.

Cuando haya elegido algunos de estos modos, podrá empezar a dirigir la fotografía como todo un profesional. La pantalla del celular le indicará que el modo retrato está listo cuando la persona o el objeto estén dentro del encuadre y por consiguiente aparecerá un cuadro amarillo para que tome la foto presionando el obturador.

Según Apple estos son unos consejos que debe tener en cuenta para obtener la fotografía en modo retrato sin ningún tipo de dificultad “si estás muy cerca o muy lejos del objetivo, o si el área es muy oscura, la app Cámara te lo indica. También puedes usar el flash True Tone, establecer un temporizador y aplicar filtros. Después de tomar una foto, puedes usar las funciones de edición integradas para realizar distintas acciones, como recortar la foto o aplicar la mejora automática”.

Si al final no le ha gustado la imagen en modo retrato, podrá editarla y quitarle el desenfoque. Lo único que debe hacer es dirigirse a "fotos", pinchar en la opción "editar", y allí libremente podrá elegir la mejor opción que se acomode a lo que está buscando.