¿Le agrada esta nueva función? Instagram anunció una novedad para sus usuarios

La popular red social Instagram ha anunciado una novedad esperada por millones de usuarios. Próximamente, los usuarios podrán marcar como no vistos aquellos mensajes directos que hayan sido consultados previamente en la bandeja de entrada. Esta funcionalidad, anunciada por el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, se suma a las opciones existentes para gestionar la visualización de los mensajes en la plataforma.

Actualmente, cuando se abre un chat en Instagram donde se ha recibido un mensaje directo, este se marca automáticamente como "Visto". Sin embargo, en la versión para iOS es posible marcar una conversación como "No leída", lo que permite visualizarla más tarde sin que el emisor se entere de que ha sido revisada.

Mark Zuckerberg anunció nueva funcionalidad en Instagram

La novedad anunciada por Zuckerberg permitirá a los usuarios marcar los mensajes como no leídos a pesar de haberlos revisado. De esta manera, el receptor o los receptores de un chat no sabrán si se ha abierto la conversación, manteniendo así la discreción en la interacción. Por el momento, no se ha especificado si esta opción estará disponible en la versión web de la plataforma o si estará limitada a usuarios de dispositivos iOS y Android. Además, aún no se ha confirmado la fecha en que esta nueva funcionalidad se implementará a nivel global.

En otro orden de noticias, Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook, anunció planes para implementar un sistema de suscripción en el que los usuarios podrán pagar hasta 13 euros por acceder a los servicios de ambas redes sociales sin anuncios y sin contenido publicitario personalizado desde sus dispositivos móviles.

Instagram brindará a sus usuarios un servicio sin contenido publicitario

Esta medida busca adecuarse a los requerimientos impuestos por la Ley de Servicios Digitales (DSA), que prohíbe a las plataformas presentar anuncios basados en el uso de datos personales, especialmente a los menores. Con la introducción de esta regulación, Meta deberá obtener el consentimiento expreso de los usuarios para mostrar anuncios personalizados, lo cual podría afectar significativamente sus ingresos.

Según fuentes cercanas a la compañía, hace un mes se adelantó que Meta estaba trabajando en una opción de pago para mantener parte de sus ingresos a través de una versión sin anuncios de Facebook e Instagram. Esto permitiría a la empresa cumplir con las regulaciones de la Unión Europea.

A pesar de esto, se ha confirmado que Meta planea continuar ofreciendo versiones gratuitas de ambas redes sociales con anuncios en los países miembros, como ha sido hasta ahora. Un portavoz de la compañía ha declarado que, si bien creen en "servicios gratuitos respaldados por anuncios personalizados", están considerando opciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la regulación europea.