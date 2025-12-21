Este es el compositor y cantante del éxito ‘Transforma Mi Mundo’: No fue Kaleth Morales

Durante años, el público creyó que la canción “Transforma Mi Mundo” pertenecía a Kaleth Morales. Sin embargo, recientemente se confirmó que la voz original del tema es la de Nicolás Pineda, hecho que salió a la luz a través de redes sociales y fue respaldado por miles de espectadores.

Esta es la nueva versión de la canción

A raíz de esta revelación, Nicolás Pineda presenta “Transforma Mi Mundo – Versión 2025”, una actualización del tema que busca rendir homenaje al legado de Kaleth Morales y, al mismo tiempo, contar la verdadera historia de la canción.

Para este lanzamiento, Pineda invitó a Samuel Morales, hijo del recordado artista, y a Juank Ricardo, acordeonero que formó parte del proyecto musical de Kaleth Morales, logrando así una unión simbólica entre generaciones del vallenato.

¿Quién es Nicolás Pineda?

Nicolás Pineda es un cantautor vallenato con una amplia trayectoria en la música. Ha trabajado junto a reconocidos artistas como Luifer Cuello y Peter Manjarrés, y desde hace más de 12 años es corista oficial de Silvestre Dangond. Su vínculo con la familia Morales se remonta a la época en la que compartió escenarios y estudios de grabación con Kaleth, participando también en la producción del álbum “La Hora de la Verdad”.

Como compositor, sus canciones han sido interpretadas por agrupaciones y artistas de gran reconocimiento como El Binomio de Oro y Grupo Kvrass. Además, junto a su hermano Diego, desarrolló un proyecto musical del que surgieron temas populares como “Historia de Chat” y “Clase Aparte”.

Con este lanzamiento, Nicolás Pineda no solo reivindica la autoría e interpretación original de una canción que por años fue atribuida a Kaleth Morales, sino que también honra su memoria al unir pasado y presente en una producción que revive uno de los himnos más sentimentales del vallenato moderno.