CANAL RCN
Tendencias

Este es el compositor y cantante del éxito ‘Transforma Mi Mundo’: No fue Kaleth Morales

Nicolás Pineda es un cantautor vallenato con una amplia trayectoria. H trabajado junto a artistas como Luifer Cuello y Peter Manjarrés.

Nicolás Pineda cuenta la verdadera historia del clásico que muchos atribuían a Kaleth Morales.
Samuel Morales, Juan K Ricardo y Nico Pineda unen sus talentos para avivar este tema.

Noticias RCN

diciembre 21 de 2025
05:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante años, el público creyó que la canción “Transforma Mi Mundo” pertenecía a Kaleth Morales. Sin embargo, recientemente se confirmó que la voz original del tema es la de Nicolás Pineda, hecho que salió a la luz a través de redes sociales y fue respaldado por miles de espectadores.

Cantante de vallenato causa revuelo tras admitir que le fue infiel a su esposa
RELACIONADO

Cantante de vallenato causa revuelo tras admitir que le fue infiel a su esposa

Esta es la nueva versión de la canción

A raíz de esta revelación, Nicolás Pineda presenta “Transforma Mi Mundo – Versión 2025”, una actualización del tema que busca rendir homenaje al legado de Kaleth Morales y, al mismo tiempo, contar la verdadera historia de la canción.

Para este lanzamiento, Pineda invitó a Samuel Morales, hijo del recordado artista, y a Juank Ricardo, acordeonero que formó parte del proyecto musical de Kaleth Morales, logrando así una unión simbólica entre generaciones del vallenato.

Cantante de vallenato tuvo que realizarse una cirugía de emergencia: este es su estado de salud
RELACIONADO

Cantante de vallenato tuvo que realizarse una cirugía de emergencia: este es su estado de salud

¿Quién es Nicolás Pineda?

Nicolás Pineda es un cantautor vallenato con una amplia trayectoria en la música. Ha trabajado junto a reconocidos artistas como Luifer Cuello y Peter Manjarrés, y desde hace más de 12 años es corista oficial de Silvestre Dangond. Su vínculo con la familia Morales se remonta a la época en la que compartió escenarios y estudios de grabación con Kaleth, participando también en la producción del álbum “La Hora de la Verdad”.

Como compositor, sus canciones han sido interpretadas por agrupaciones y artistas de gran reconocimiento como El Binomio de Oro y Grupo Kvrass. Además, junto a su hermano Diego, desarrolló un proyecto musical del que surgieron temas populares como “Historia de Chat” y “Clase Aparte”.

Con este lanzamiento, Nicolás Pineda no solo reivindica la autoría e interpretación original de una canción que por años fue atribuida a Kaleth Morales, sino que también honra su memoria al unir pasado y presente en una producción que revive uno de los himnos más sentimentales del vallenato moderno.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

¿Quién es Renzo Meneses, el nuevo participante de La Casa de los Famosos Colombia?

Luis Díaz

Lo confirmó: esposa de Luis Díaz anunció llegada de nuevo miembro a la familia

Donald Trump

La RAE y la Fundéu eligieron la palabra del año 2025 ¿Cuál es?

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Acore advierte escalada de la violencia en Colombia ante las elecciones del 2026

Catorce departamentos están en disputa territorial por grupos armados que buscan controlar los procesos electorales mediante intimidación.

Independiente Santa Fe

El jugador de Atlético Nacional que quiere Santa Fe: Pablo Repetto ya lo dirigió

Santa Fe tendría en la mira a Kevin Parra, jugador de Atlético Nacional que ya fue dirigido por Pablo Repetto. El volante llegaría a préstamo en 2026.

Sudáfrica

Tiroteo en un bar de Sudáfrica deja nueve personas muertas

Bogotá

Bogotá, entre las 5 ciudades más pobladas de todo Sudamérica

Cuidado personal

Los mitos más comunes del ejercicio que sabotean los propósitos de año nuevo