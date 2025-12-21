Carín León lanza Chapayeka (Puro Chucky), su nuevo regalo musical de Navidad

Carín León vuelve a sorprender a sus seguidores con un lanzamiento inesperado que refuerza su lugar como uno de los grandes referentes de la música mexicana actual.

A pocos días de Navidad, el artista presentó Chapayeka (Puro Chucky), un nuevo álbum que funciona como un regalo especial de fin de año para sus fans y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El estreno llega apenas una semana después de la publicación de Chapayeka, la versión original del proyecto, un ambicioso trabajo de 20 canciones que reunió a 15 artistas invitados y que fue concebido como un tributo a la música tradicional mexicana.

Con esta nueva entrega, Carín amplía el universo del álbum y reafirma una tradición que ha cultivado durante los últimos años.

Chapayeka (Puro Chucky), un homenaje con identidad propia

En Chapayeka (Puro Chucky), Carín León reimagina 17 grandes éxitos de la música mexicana, acompañado por artistas invitados y bajo la producción de Antonio Zepeda.

El primer sencillo de esta versión es “Mi único camino”, tema lanzado originalmente en 1978 por la agrupación norteña Los Cadetes de Linares, que ahora cobra nueva vida con un sonido fresco y contemporáneo.

La producción mantiene el espíritu del álbum original y rinde homenaje a la lengua vernácula mexicana, incorporando el término “puro Chucky”, una expresión hermosillense del ámbito culinario que hace referencia a la alta calidad de un platillo.

En este contexto, la frase refuerza la identidad regional del proyecto y el cuidado artístico detrás de cada interpretación.

Un proyecto grabado en vivo y un año histórico para Carín León

La obra completa, que suma 37 canciones, fue grabada totalmente en vivo en el barrio La Matanza, en Hermosillo, Sonora, ciudad natal de Carín León y un lugar profundamente ligado a su infancia y raíces.

Tanto Chapayeka (En Vivo) como Chapayeka (Puro Chucky) forman parte de una tradición navideña que el cantante estableció hace cinco años: regalarle a su público una nueva producción discográfica para cerrar el año.

Con este lanzamiento, Carín León pone broche de oro al mejor año de su carrera, pues en 2025 logró su primer premio GRAMMY®, sumó su cuarta victoria en los Latin GRAMMYs®, lanzó Palabra de To’s (Seca) —nominado a los GRAMMY® 2026— y protagonizó colaboraciones bilingües que lo consolidaron como el gran embajador de la música mexicana contemporánea en Estados Unidos.