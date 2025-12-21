CANAL RCN
Tendencias

Carín León lanza Chapayeka (Puro Chucky), su nuevo regalo musical de Navidad

Carín León lanza Chapayeka (Puro Chucky), su nuevo álbum grabado en vivo, con el que rinde homenaje a la música mexicana y cierra un año histórico.

Carin León
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 21 de 2025
06:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Carín León vuelve a sorprender a sus seguidores con un lanzamiento inesperado que refuerza su lugar como uno de los grandes referentes de la música mexicana actual.

Grupo Firme regresa a Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas
RELACIONADO

Grupo Firme regresa a Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas

A pocos días de Navidad, el artista presentó Chapayeka (Puro Chucky), un nuevo álbum que funciona como un regalo especial de fin de año para sus fans y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El estreno llega apenas una semana después de la publicación de Chapayeka, la versión original del proyecto, un ambicioso trabajo de 20 canciones que reunió a 15 artistas invitados y que fue concebido como un tributo a la música tradicional mexicana.

Con esta nueva entrega, Carín amplía el universo del álbum y reafirma una tradición que ha cultivado durante los últimos años.

Chapayeka (Puro Chucky), un homenaje con identidad propia

En Chapayeka (Puro Chucky), Carín León reimagina 17 grandes éxitos de la música mexicana, acompañado por artistas invitados y bajo la producción de Antonio Zepeda.

Dua Lipa causa furor al cantar ‘Cariñito’ y el video se vuelve viral
RELACIONADO

Dua Lipa causa furor al cantar ‘Cariñito’ y el video se vuelve viral

El primer sencillo de esta versión es “Mi único camino”, tema lanzado originalmente en 1978 por la agrupación norteña Los Cadetes de Linares, que ahora cobra nueva vida con un sonido fresco y contemporáneo.

La producción mantiene el espíritu del álbum original y rinde homenaje a la lengua vernácula mexicana, incorporando el término “puro Chucky”, una expresión hermosillense del ámbito culinario que hace referencia a la alta calidad de un platillo.

En este contexto, la frase refuerza la identidad regional del proyecto y el cuidado artístico detrás de cada interpretación.

Un proyecto grabado en vivo y un año histórico para Carín León

La obra completa, que suma 37 canciones, fue grabada totalmente en vivo en el barrio La Matanza, en Hermosillo, Sonora, ciudad natal de Carín León y un lugar profundamente ligado a su infancia y raíces.

Carin León habló con Noticias RCN: sus próximos proyectos y colaboraciones internacionales
RELACIONADO

Carin León habló con Noticias RCN: sus próximos proyectos y colaboraciones internacionales

Tanto Chapayeka (En Vivo) como Chapayeka (Puro Chucky) forman parte de una tradición navideña que el cantante estableció hace cinco años: regalarle a su público una nueva producción discográfica para cerrar el año.

Con este lanzamiento, Carín León pone broche de oro al mejor año de su carrera, pues en 2025 logró su primer premio GRAMMY®, sumó su cuarta victoria en los Latin GRAMMYs®, lanzó Palabra de To’s (Seca) —nominado a los GRAMMY® 2026— y protagonizó colaboraciones bilingües que lo consolidaron como el gran embajador de la música mexicana contemporánea en Estados Unidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Este es el compositor y cantante del éxito ‘Transforma Mi Mundo’: No fue Kaleth Morales

La casa de los famosos

¿Quién es Renzo Meneses, el nuevo participante de La Casa de los Famosos Colombia?

Luis Díaz

Lo confirmó: esposa de Luis Díaz anunció llegada de nuevo miembro a la familia

Otras Noticias

Redes sociales

Ella es la nueva novia de Edwuin Cetré, la modelo con la que celebró el título de Estudiantes

Ella es la nueva novia de Edwin Cetré. Conoce quién es Ayelén Sebastián, la modelo argentina que celebró junto al jugador el título con Estudiantes de La Plata.

Elecciones en Colombia

Acore advierte escalada de la violencia en Colombia ante las elecciones del 2026

Catorce departamentos están en disputa territorial por grupos armados que buscan controlar los procesos electorales mediante intimidación.

Sudáfrica

Tiroteo en un bar de Sudáfrica deja nueve personas muertas

Bogotá

Bogotá, entre las 5 ciudades más pobladas de todo Sudamérica

Cuidado personal

Los mitos más comunes del ejercicio que sabotean los propósitos de año nuevo