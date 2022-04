La tecnología que permite crear dibujos a través de lo que le digas

Una nueva tecnología llega para revolucionar la forma de diseñar. OpenAI creó la segunda versión de DALL-E, un sistema que a través de inteligencia artificial es capaz de dibujar según lo que le digamos.

Mira también: Así es el primer robot que sabe pintar, hacer poemas y criticar el arte

Su primera versión estaba basada en texto escrito, pero esta nueva va un paso más allá y ahora en su fase de pruebas internas da resultados para llevar el diseño a otro nivel.

DALL-E 2, creación de dibujos con palabras

"DALL-E 2 un nuevo sistema de IA que puede crear imágenes y arte realistas a partir de una descripción en lenguaje natural", así lo define OpenAI, la compañía encargada del proyecto.

Mira también: El casco con el que se analizan los cerebros de los astronautas

Sobre su funcionamiento, este sistema de inteligencia artificial aprovecha el potencial de GPT-3 para generar sus diseños. Por lo que, mediante un complejo sistema, en el que primero se genera una imagen dada una leyenda de texto y luego se genera una segunda imagen condicionada a la primera.

Pero además de ser capaz de crear imágenes desde cero, también tiene la capacidad de realizar ediciones con diseños ya creados o una recreación basada en la original.

Desde OpenAI aseguran que DALL-E 2 ya entiende de mejor manera las relaciones entre imágenes y texto utilizado para describirlas, por ese motivo la resolución de sus diseños es cada vez mejores.

Eso sí, esta inteligencia artificial tiene ciertas restricciones para no generar situaciones negativas, ya que no puede crear imágenes violentas o explicitas, así como realistas para que no sea usada para diseñar rostros humanos.

Mira también: El interesante sistema con el que un robot aprendió a caminar y correr