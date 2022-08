Meta estaría preparando su propio Twitch

Hay dos cosas que son la forma de contenido más usada en la actualidad en Internet: los videos cortos y las transmisiones en vivo. Sobre el primer aspecto, Meta ha hecho una serie de modificaciones en Instagram para competir, y para el segundo punto la empresa estaría desarrollando una aplicación nueva.

La noticia sale luego de filtraciones que hicieron influenciadores a Business Insider, asegurando que la compañía los había buscado para probar la nueva plataforma que se llamaría Super.

Adicionalmente, un portavoz de Meta confirmó al medio que esta app no hace parte de Facebook, Instagram o algún otro producto que ya esté en el mercado. Lo claramente le pone un rol de independiente.

¿Super, el Twitch de Meta?

Esta no es la primera vez que surge un rumor de este tipo entorno a Meta o antes Facebook. En 2020, Bloomberg habló de una herramienta de desarrollo en el que los usuarios podrían hacer videollamadas y videos personalizados con celebridades o creadores de contenido.

Por lo que una idea como Twitch ya es algo que en la empresa de Mark Zuckerberg está dando vueltas, a pesar de tener en Facebook la oportunidad de hacer directos y darles prioridad. Por lo que Super tendría la opción de monetizar, recibir donaciones y crear suscripciones para que las personas tengan beneficios.

Según las informaciones previas, de momento el creador se quedaría con el 100% de los recursos obtenidos y la plataforma tendría un diseño muy sencillo para que los streamers no tengan muchas complejidades para transmitir.

Business Insider también muestra una captura del portal de la plataforma que está en desarrollo, pero que desde Latino América no se puede acceder. En la página se menciona que está hecha “por NPE Team de Meta”, es decir por New Product Experimentation el estudio que está haciendo las nuevas aplicaciones de la compañía, aunque no hay información de Meta por ahora en el portal.

