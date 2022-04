Para gente sin tiempo: Netflix crea una nueva categoría de películas cortas

Ya sea por falta de tiempo, pereza o por gusto, las películas que duren más de dos horas no son una opción a la hora de ver cine en casa y cómo solución Netflix creó una categoría para que encuentres producciones cortas.

Esta nueva sección se llama ‘Short-Ass Movies’ y allí encontrarás una gran variedad de películas que duran menos de una hora y 40 minutos, y que en su mayoría son films más familiares y directos.

Aunque allí encontraremos todo tipo de géneros desde cine romántico y de comedia, hasta producciones independientes, thrillers y dramas. Por lo que la variedad está y será cuestión de buscar para consumir el contenido que queramos y que durará menos de dos horas.

Esta categoría ya está disponible en los 93 países en donde Netflix presta su servicio y desde el pasado 4 de abril puedes ingresar a ella desde cualquier dispositivo, como celulares, tablets, computadores y televisores.

El curioso origen de esta categoría

Si bien la decisión puede tener un estudio de mercado detrás, también es una determinación que llega justo después de que comediante Pete Davidson le diera la idea a Netflix de crearla.

Durante el programa Saturday Night Live cantó un rap, en forma de broma, en el que comparaba varias películas como Once Upon a Time in America’ (de tres horas y 47 minutos) contra otros como ‘Driving Miss Daisy’ (una hora y 39 minutos), para decirle a la plataforma de streaming su gusto por las películas de corta duración.

short movies >>>> pic.twitter.com/dLidIQh8Vi — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 3, 2022

