CANAL RCN
Así fue la sorprendente presentación de Andrea Bocelli en el sorteo de la FIFA 2026

La presentación del artista conmocionó a todas personas que se encontraban en el público.

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
12:46 p. m.
El reconocido cantante se presentó en la antesala de la Copa del Mundo 2026.

Así fue la presentación de Andrea Bocelli

Comenzó el sorteo que definirá el camino hacia el próximo campeonato mundial de fútbol. El evento se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo que reunirá a 48 selecciones en 2026.

Durante la ceremonia, figuras del deporte, el entretenimiento y la música brillaron en distintos momentos, pero uno de los más destacados fue la presentación de Andrea Bocelli, quien emocionó al público con una conmovedora interpretación de Nessun dorma, de la ópera Turandot.

La actuación estuvo cargada de emoción y logró poner de pie a todos los presentes, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quienes ovacionaron al tenor al finalizar su presentación.

Reacciones de los internautas

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Muchos usuarios destacaron la emotividad del momento y el impecable desempeño del artista.

De igual manera, otra de las presentaciones destacadas fue la de Robbie Williams junto a Nicole Scherzinger, quien cautivó al público con su actuación.

