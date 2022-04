¿Pasa algo si dejamos conectado el cargador al enchufe?

Dudas modernas a problemas modernos. Los cargadores de celulares, tablets y la mayoría de gadgets suelen quedarse conectados luego de cargar nuestros dispositivos, esto porque se nos olvida desconectarlo o porque preferimos dejarlos siempre allí para que no se pierdan.

Pero siempre ha estado la duda de si esto es un inconveniente, si el cargador se puede dañar o si continúa consumiendo energía a pesar de no estar generando energía. Y aquí te vamos a ayudar a resolver esta incógnita…

¿Es malo dejar el cargador del celular conectado?

Antes de dar respuesta a todo esto, es importante mencionar que los cargadores han avanzado mucho en los últimos 15 años y no es lo mismo uno de un celular ‘panelita’ que el de un móvil moderno, especialmente porque los más recientes cuentan con tecnología que sabe adaptarse al consumo de energía.

En este sentido, la primera respuesta a esta duda es que los cargadores más antiguos funcionan muy diferentes a los más recientes, y estos cargadores viejos tiene un promedio de consumo de vatios entre 0.27 y 2, algo que es mínimo pero que con el paso de las horas se puede convertir en un gran gasto, cómo lo podemos ver en este video compartido por un especialista en electrónica.

Sin embargo, el panorama para los cargadores más nuevos es diferente. Estos dispositivos están construidos con tecnología que no consume nada o casi nada de energía al dejarlos conectados. Adicionalmente, tienen aspectos que permite que no se sobrecaliente el transformador, lo que hace que no se dañen.

En el mismo video de arriba, se observa cómo las pruebas arrojan es de 0 vatios, incluso con cargadores de 65 wats, que son los más potentes en el mercado de celulares de la actualidad.

Pero esto puede ser una mirada muy limitada de la realidad, porque según la organización FACUA un cargador enchufado sin móvil conectado gasta de media 0,0002 kilovatios hora (kWh), por eso el medido puede que no lo tome, pero sería un gasto ‘fantasma’ que al año se puede traducir en 1,168 kWh, si en promedio se deja el cargador 16 horas conectado sin uso.

Y si tomamos como referencia este gasto anual y que en el mundo, según Statista, hay 7.950.000.000 usuarios de smartphone, el consumo anual en todo el planeta es de 9.285.600.000 kWh de un dispositivo que no se está usando. Por lo que siempre será mejor desconectar el cargador, así en el corto plazo no haya un impacto.

