¿Se puede transmitir una masacre o tiroteo en Twitch y Facebook?

El pasado sábado se presentó en Buffalo, Estados Unidos, una masacre en la que un joven de 18 años entró a una tienda de comida y disparó contra varias personas, matando a 10 ciudadanos y causando lesiones en tres más. Pero a todo esto se sumó que el tiroteo fue transmitido en vivo por Twitch, una plataforma en la que habitualmente se sube contenido de videojuegos y de streamers hablando con sus seguidores.

Y a pesar de que la aplicación bajó el video de lo sucedido el pasado 14 de mayo, hay ciertas reglas que restringen la publicación de este contenido y de cualquiera que incluya un acto ilícito o pornografía.

Además de Twitch, Facebook y en general las aplicaciones de Meta, cuentan con una serie de políticas que limita a los usuarios a subir estos videos o imágenes, por lo que hay un protocolo para frenar su divulgación.

Reglas de Twitch y Facebook

La masacre de Buffalo hizo que Twitch reaccionará de forma inmediata. Si bien el video de los hechos está rondando en redes sociales, la aplicación logró parar la transmisión cuando llevaba apenas dos minutos.

Pero adicionalmente, la plataforma suspendió la cuenta indefinidamente y “estamos tomando todas las medidas apropiadas, incluida la supervisión de cualquier cuenta que retransmita este contenido". Por lo que en la app no se podrá pasar el video haciendo algún tipo de reacción.

Las reglas de Twitch son claras. Al momento de aceptar los términos en la creación de la cuenta, el usuario está “obligado a no infringir ninguna ley” y tampoco “a no cometer ningún acto ilícito, y serás enteramente responsable de tu conducta mientras uses los Servicios de Twitch”.

Y aunque no se hace una referencia a temas de asesinato, uso de armas o suicidio, si se mencionan temas de “tipo acosador, amenazante, abusivo, incendiario o censurable”. Por lo que su puede haber cierto vacío entorno a estos temas, ya que muchas de las bases del acuerdo están orientadas en conceptos de derecho de imagen, transmisión y propiedad intelectual. Aunque el actuar de Twitch en este caso en específico fue rápido.

En la orilla de Meta (Facebook) la situación es mucho más fuerte. Luego de que varias personas transmitieran contenido de suicidio en vivo, se organizó un esquema de reglas por lo que en sus políticas y para todas sus redes y todo tipo de contenido (post, historias, imágenes, videos y directos) no se permite “contenido que promueva, fomente u organice, o proporcione instrucciones en relación con: Suicidio, Autolesiones y Trastornos alimenticios".

Junto a esto hay otras normas que prohíben el contenido que sea amenaza de muerte o admisiones de violencia pasada dirigidas a personas o lugares, tampoco se “instrucciones sobre cómo fabricar o usar explosivos”. Por lo que incluso una foto de una pistola o una granada puede ser sancionada por la red social.

Entre las acciones que emprende Meta ante una situación de este caso están: “eliminamos el contenido en cuestión, inhabilitamos las cuentas de las que se trate y notificamos a las autoridades locales”.

De esta forma ambas plataformas buscan proteger a los usuarios y a las víctimas de la publicación de este contenido, ya que una buena parte de las personas que usan la aplicación son menores de edad.

