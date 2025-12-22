CANAL RCN
Colombia

Cárcel para extranjero que contactó a una adolescente para tener relaciones sexuales en Medellín

El hombre la contactó por redes sociales y luego la agredió sexualmente.

Cárcel.
Cárcel. Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
05:03 p. m.
Luego de que le imputaran los delitos de explotación sexual de menores de 18 años y acceso carnal violento, enviaron a la cárcel a un extranjero que le habría ofrecido dinero a una joven a cambio de relaciones.

El hombre señalado se llama Borkelsson Hogni Kjartan, originario de Islandia. Él estuvo en la madrugada del sábado 6 de diciembre por los alrededores de San Diego en Medellín.

Islandés contactó a la víctima por redes sociales

Se cree que el propósito de su visita habría radicado en contactar a una adolescente de 16 años, ofreciéndole altas sumas de dinero a cambio de tener relaciones sexuales.

La conversación se habría desarrollado en una aplicación y el islandés la habría citado en una vivienda por Simón Bolívar, occidente de la capital antioqueña.

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades, la habría agredido sexualmente contra su voluntad. Después de ser víctima de múltiples vejámenes, la joven huyó y acudió hasta la Policía para poner en conocimiento lo ocurrido.

Explotación y abuso de menores en Medellín

El pasado 21 de noviembre, se denunció que Medellín estaba afrontando un preocupante incremento en los casos de violencia sexual, incluyendo contra menores de edad.

Durante una sesión del concejo, se dio a conocer un análisis sobre esta problemática. Hubo énfasis en el uso indebido que los abusadores le han dado a las redes sociales y demás plataformas digitales.

La experta de Corporación Educativa Combos, Laura Mejía Rico, sostuvo que de los casos reportados este año, hubo una media mensual de 9.5. Las víctimas han sido principalmente menores y mujeres jóvenes.

Por su parte, Leticia Orrego reportó que desde 2024, hubo más de ocho mil delitos sexuales y reiteró la importancia de la intervención oportuna, teniendo en cuenta los factores de riesgo presentes en varios sucesos.

