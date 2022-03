Una buena solución: WhatsApp tiene lista una mejora para sus audios en Android

Enviar audios es una de las formas más cómodas de comunicarse a través de WhatsApp, especialmente cuando se quiere explicar algo o contar detalles que por escrito no son tan fáciles de escribir. Así que la aplicación está preparando una nueva función, que hasta ahora solo estaba disponible para las cuentas Beta de dispositivos iOS.

La mejora que está en fase de prueba se trata de poder tener la opción de pausar una grabación y luego continuar con ella, esto sin tener que eliminar el contenido anterior, sino continuar con el mismo archivo si algo pasa durante la grabación.

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.6.7: what's new?



WhatsApp is finally rolling out the ability to pause and resume voice recordings when you’re recording a voice note!https://t.co/8USiWsiJ2t