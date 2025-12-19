CANAL RCN
Tendencias

¡El 'jefe' lo confirmó y ya es OFICIAL! Alejandro Estrada estará en La Casa de los Famosos Colombia 2026

El actor ya entregó sus primeras advertencias tras ser anunciado como nuevo participante. Esto dijo.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
06:06 p. m.
La Casa de los Famosos Colombia 2026 confirmó a su treceavo participante este 19 de diciembre.

Desde muy temprano, en las redes oficiales del Canal RCN, se comenzó a hablar de que se haría un nuevo anuncio y se entregaron algunas pistas.

"Este no me lo esperaba, ahora sí se va a encender esa Casa de los Famosos. Es chistoso, pero si quieres no lo es, guapo, entrador, no se la va a dejar montar de nadie y ya tiene experiencia aquí", se afirmó en un video.

Además, en horas de la tarde, se informó que el nuevo participante de la 'casa más famosa del país' es Alejandro Estrada.

¡Así se anunció a Alejandro Estrada como nuevo participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026!

Mediante un video en el que Alejandro Estrada actuó una escena y el 'jefe' le advirtió que tenía que estar preparado para el 'mejor papel de su vida', se confirmó su presencia en la tercera temporada de La Casa de los Famosos.

"Alejandro Estrada ya ha paralizado a Colombia con su talento, belleza y decisiones. Ahora viene a hacerlo en la telenovela de la vida real en La Casa de los Famosos Colombia 3. Nosotros ya estamos emocionados por verlos jugar, ¿y ustedes?", se detalló en las redes del Canal RCN.

Estas fueron las primeras declaraciones de Alejandro Estrada tras ser confirmado para La Casa de los Famosos Colombia 2026

Alejandro Estrada advirtió que los televidentes conocerán su verdadera personalidad y que a veces puede llegar a perder la calma.

"Me puedo a llegar a irritar con facilidad con tantas personalidades, esto es un laboratorio actoral increíble" detalló Alejandro Estrada.

"Está claro que van a conocer al verdadero Alejo como al verdadero nombre de cada uno de los compañeros con los que vamos a estar ahí porque es muy difícil sostener un personaje por determinado tiempo. Haré lo posible para que se diviertan bastante y me acompañen hasta el final", concluyó.

 

