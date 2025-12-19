Hombre asegura haber escuchado a Jesús tras estar clínicamente muerto por dos horas

Un testimonio que desafía los límites de la ciencia ha conmocionado a los lectores. Un hombre, cuya identidad ha trascendido por su impactante experiencia cercana a la muerte (ECM), asegura que durante los minutos en que su corazón dejó de latir, no encontró el vacío, sino una presencia divina que cambió su existencia para siempre.

El debate sobre qué ocurre después de la muerte ha dejado de ser una cuestión exclusivamente teológica para entrar en los pasillos de los hospitales. Recientemente, el relato de un hombre que fue declarado clínicamente muerto ha dado la vuelta al mundo tras afirmar que, durante ese lapso de tiempo, mantuvo un encuentro directo con Jesucristo.

La historia comenzó como cualquier otra emergencia médica. El protagonista sufrió un paro cardiorrespiratorio que obligó a los médicos a realizar maniobras de reanimación durante varios minutos. Según los registros hospitalarios, el paciente no presentaba pulso ni actividad cerebral detectable; técnicamente, estaba muerto.

Sin embargo, mientras el equipo médico luchaba en el plano físico por traerlo de vuelta, el hombre asegura que su conciencia se desprendió de su cuerpo. "No sentía dolor, solo una paz que no se puede describir con palabras", relató el sujeto en una entrevista con el diario Daily Mail.

Así fue el encuentro que tuvo este hombre con Jesús

A diferencia de otros testimonios que describen túneles o luces blancas, este relato se centra en una comunicación específica. El hombre asegura haber escuchado una voz que identificó de inmediato como la de Jesús. Según su testimonio, no fue solo una percepción auditiva, sino una transmisión de sentimientos y certezas.

"Él me habló. No fue con palabras humanas, sino con una claridad que inundó todo mi ser", afirmó. El mensaje, según explica, estaba cargado de un amor incondicional y una instrucción clara: aún no era su tiempo y debía regresar para cumplir un propósito mayor en la Tierra. El hombre describe la figura divina no como una imagen estática, sino como una presencia llena de luz y compasión absoluta.

Tras recuperar los signos vitales de manera casi milagrosa, el paciente despertó con recuerdos nítidos de lo ocurrido. Los médicos que atendieron el caso mantienen una postura cautelosa, atribuyendo estas visiones a reacciones químicas del cerebro ante la falta de oxígeno (hipoxia).

No obstante, para el protagonista, la precisión de lo que vio en la sala de urgencias mientras estaba "muerto" y la profundidad del mensaje recibido descartan cualquier explicación puramente biológica.