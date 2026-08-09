Zion Hwang avanzó en su intención de ser colombiano tras reunión con la Cancillería

El creador de contenido surcoreano Zion Hwang fue recibido en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, luego de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, pidiera atender su solicitud para obtener la nacionalidad colombiana.

La reunión se produjo después de que Zion Hwang manifestara públicamente su intención de convertirse en colombiano. En respuesta a la instrucción presidencial, la Cancillería informó que recibió al influencer para orientarlo sobre las condiciones, los pasos y las implicaciones que tendría una futura solicitud de nacionalidad.

Según explicó la Cancillería, durante el encuentro también se revisó la situación migratoria actual de Zion Hwang. Este aspecto fue tomado como punto de partida para determinar el procedimiento que eventualmente podría adelantar el creador de contenido.

¿Qué le explicó la Cancillería a Zion Hwang sobre la nacionalidad colombiana?

La Cancillería señaló que la orientación entregada durante la reunión estuvo relacionada con el procedimiento que podría seguir Zion Hwang en caso de presentar una solicitud de nacionalidad colombiana.

La entidad indicó que el eventual trámite se desarrollaría de acuerdo con las disposiciones de la Ley 2332 de 2023, norma mencionada por la Cancillería como la que regula el trámite ordinario de naturalización en Colombia.

Tras la reunión, Zion Hwang expresó su agradecimiento por la atención recibida y volvió a explicar el significado que tiene Colombia para él. “Para mí significa muchísimo porque Colombia me salvó la vida, Colombia me dio todo”, manifestó en el video publicado después del encuentro.

¿Qué dijo Zion Hwang después de reunirse con la Cancillería?

En el video posterior a la reunión, Zion Hwang agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por haber atendido su solicitud y señaló que durante el encuentro recibió explicaciones sobre el proceso para convertirse en colombiano.

“Señor presidente, muchas gracias por ver mi video, Dios le bendiga y lo quiero mucho. Me atendieron con todo gusto y me explicaron cómo es el paso de ser colombiano”, afirmó el creador de contenido.

Por su parte, Pedro Agustín Roa, viceministro de Asuntos Exteriores, destacó durante el encuentro el cariño expresado por Zion Hwang hacia Colombia. “Estamos muy complacidos con el cariño que le tienes a Colombia, te agradecemos ese cariño, siempre eres bienvenido”, señaló.

Como parte de la recepción, además, Zion Hwang recibió una medalla con forma de tigre, símbolo utilizado por Abelardo de la Espriella. También le entregaron una tarjeta que llevaba el nombre del presidente y de la primera dama, Ana Lucía Pineda.