A actriz de 'Yo soy Betty la fea' le ofrecieron hacer un pacto con el diablo a cambio de fama: la historia

La actriz Marcela Posada es una mujer admirada por su belleza y talento detrás de las pantallas. La colombiana es reconocida por su papel como Sandra Patiño en ‘Yo soy Betty, la fea’. Recientemente, fue noticia por mostrarse muy contenta con los drásticos cambios físicos que tuvo, mostrándose tranquila de tener unos kilos menos y una figura que la hace sentir completamente cómoda consigo misma.

Sin embargo, también causó revuelo en redes sociales cuando se refirió a una oscura propuesta que recibió hace un tiempo. En el programa Lo sé todo, la mujer cuenta la experiencia que tuvo cuando una persona llegó hasta la puerta de su casa y le propuso hacer un pacto con el demonio.

“Sé de alguien por ahí que está reclutando actores y gente para hacer eso".

Cuenta que la invitaron a tomarse un café y ella aceptó. “Estuve muy mal en todos los sentidos. Económicamente, anímicamente, de salud, todo. Llegaron a tocar mi puerta y a decirme que me iban a presentar a alguien, pero la persona con la que iba no tenía tan buenas intenciones. Me dijo que fuéramos a tomar un café y cuando estábamos ahí comenzó a mirarme un rosario que cargo y a decirme, ¿tú rezas mucho?”, contó.

“El del otro lado no es tan malo”

La actriz es muy devota. “Yo soy mariana. Rezo el rosario, voy a misa. Se le sintió la incomodidad y empezó a moverse extrañamente. Me dijo “tú le rezas, pero cuando yo llegué a tu casa sentí una energía pesada, de sufrimiento, angustia, para qué rezas, tus oraciones nadie las escucha, no pierdas el tiempo. El del otro lado no es tan malo, todo lo que tú le pidas te lo da, dime que quieres, fama, protagonizar una película, yo tengo el contacto para que logres eso”.

Esa propuesta asustó a la actriz que sacó su rosario y comenzó a pedirle a Dios que la sacara de aquel lugar. “Entre yo más lo cogía, la cabeza de él empezaba a moverse más. Él me decía que él estaba mal, pero ahora tenía toda la plata del mundo y mujeres. Y me pedía que dejará de perder el tiempo rezando”.

Ella se negó y se fue para su casa. Pero toda su vida ha sido devota y aunque ha sido víctima de brujería, siente que la Virgen María siempre la cuida. “Primero, antes que nada, yo soy hija de Dios. Amada y protegida por él. En muchas ocasiones debemos estar pegados a él y en momentos de tristeza él siempre está”.