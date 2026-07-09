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Abelardo de la Espriella pidió gestionar nacionalidad para Zion Hwang: así respondió el influencer

El presidente de la República pidió a la Cancillería facilitar el trámite para el creador de contenido surcoreano que se volvió famoso en Colombia.

Abelardo de la Espriella Zion Hwang
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

septiembre 07 de 2026
10:57 a. m.
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, sorprendió en sus redes sociales al solicitarle a la Cancillería que atendieran la solicitud del reconocido influencer Zion Hwang para poder obtener la nacionalidad colombiana luego de pasar varios años en el país.

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En un video compartido por el creador de contenido surcoreano, manifestó su intención de convertirse legalmente en un colombiano más, asegurando que este país "lo salvó" y por esta razón se une a causas sociales para ayudar a quien más pueda.

Señor presidente, ya llevo más de 10 años en Colombia y todavía no tengo la nacionalidad. Yo quiero ser de verdad colombiano. ¿será que me la pueden dar por favor? Yo no quiero irme de Colombia.

Así respondió Abelardo de la Espriella

En su cuenta de X, el presidente atendió la solicitud de Zion. "He pedido a la Cancillería revisar su caso y la solicitud de nacionalidad colombiana conforme a la ley. Quien lleva a Colombia en el corazón y ha hecho de esta tierra su hogar merece ser escuchado".

Tanto la solicitud como la respuesta de Abelardo de la Espriella llegan después del anuncio del Gobierno Nacional de que endurecerán los controles a los extranjeros que no han regularizado su estatus migratorio.

La respuesta de Zion Hwang

Tras la publicación de De la Espriella, Zion subió un nuevo video a sus redes sociales en donde agradeció al presidente por la respuesta y afirmó que está atento a los próximos pasos para obtener la esperada nacionalidad.

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