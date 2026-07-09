¿Por qué Carlos Gómez y Carlos Cuesta no fueron convocados por Vasco da Gama vs. Santa Fe?

Este martes 8 de septiembre, Independiente Santa Fe regresa a la acción en la Copa Sudamericana, tras la gesta realizada en octavos de final eliminando a River Plate en el estadio Monumental. Ahora, tendrán que medirse frente a Vasco da Gama de Brasil.

El partido de ida será en el estadio El Campín de Bogotá. El equipo brasileño ya se encuentra en territorio colombiano, aunque el cuerpo técnico tomó la decisión de viajar con una nómina alterna, dejando a varios de sus titulares por fuera de la convocatoria, incluyendo a Carlos Andrés Gómez.

Así fue la convocatoria de Vasco da Gama

Además de la baja de Carlos Gómez, quien ha sido una de las principales figuras del equipo tras el Mundial, tampoco estará el defensor central colombiano Carlos Cuesta, quien usualmente es inicialista en el cuadro dirigido por Pedro Emanuel.

De acuerdo a lo informado por la prensa cercana al club brasileño, los cambios se deben al cuidado de las cargas de estos jugadores, quienes han estado presentes en casi todos los partidos del semestre. Además, no solo miran la Sudamericana, sino que compiten por la Copa de Brasil y por no descender a la Serie B.

Otra decisión técnica es la ausencia de Edson, extremo brasileño que suele acompañar a Gómez en ataque. Finalmente, el volante Thiago Mendes está suspendido por tarjetas amarillas, mientras que el argentino Facundo Colidio no fue inscrito para esta instancia de la competencia.

Dos colombianos en la convocatoria de Vasco da Gama

Pese a las ausencias de Gómez y Cuesta, hay dos jugadores colombianos en la nómina de Vasco de Gama que seguramente van a sumar minutos en Bogotá. Se trata de Marino Hinestroza y el volante Johan Rojas, quienes usualmente arrancan los partidos desde el banco.

En cuanto a Santa Fe, el plantel cuenta con buena salud y no hay jugadores suspendidos. La gran duda está alrededor del portero Andrés Mosquera Marmolejo, quien ya regresó a entrenamientos tras lesión y se espera el aval médico para hacer parte de los convocados.