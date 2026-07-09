"Fuerte": Mhoni Vidente rompió el silencio y dio detalles de una categórica predicción

Mhoni Vidente no solo se ha caracterizado por predecir qué podría pasar con los famosos, sino también por acertar situaciones climáticas y políticas.

En consecuencia, en el inicio de septiembre le preguntaron si podría presentase algún conflicto internacional y ella, tras leer sus cartas, manifestó que sí.

¿Cuáles países estarían involucrados? Descubra los detalles completos a continuación.

España y Marruecos seguirían teniendo conflictos, según Mhoni Vidente

Desde finales de julio de 2026, se ha desatado una crisis migratoria en Ceuta, la ciudad autónoma de España, debido a que una gran cantidad de marroquíes han cruzado la frontera.

Por ende, de acuerdo con el análisis de Mhoni Vidente, es fundamental que exista diplomacia o, de lo contrario, los desacuerdos podrían acrecentarse.

"Viene un conflicto muy fuerte, definitivamente, por lo que está pasando entre España y Marruecos. Esto no tiene un fin ahorita por la situación de migración", detalló la reconocida vidente de origen cubano.

"Ceuta viene siendo una parte de España, pero con territorio marroquí o de África. Esta situación es muy complicada y tiene que manejarse con mucha diplomacia para que se pueda negociar y no se desate una guerra entre árabes y europeos, la cual no acabaría bien", añadió Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente también lanzó una predicción sobre Pedro Sánchez, el presidente de España: ¿cuál fue?

En otro de sus análisis de septiembre, Mhoni Vidente volvió a afirmar que Pedro Sánchez, el presidente de España, presentaría su renuncia muy pronto.

De acuerdo con esta famosa astróloga, Donald Trump, que no tiene afinidad política con el mandatario español, lograría mover sus influencias para que una nueva persona tome las riendas de ese importante país español.

Asimismo, según los detalles proporcionados por Mhoni Vidente, esa situación desataría que el magnate estadounidense siga siendo el encargado de revolucionar la geopolítica del mundo.