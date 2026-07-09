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Reconocida influencer de Colombia sufrió aparatoso accidente de tránsito: esto se sabe

Su expareja fue el que les informó a sus seguidores lo que sucedió. Estos son los detalles.

Foto: captura de pantalla del Instagram de 'El Zarco'.

Nicolás Forero

septiembre 07 de 2026
10:38 a. m.
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En la mañana de este lunes 7 de septiembre, una reconocida influencer de Norte de Santander sufrió un accidente de tránsito.

Se trata de Jurley Corona, que es la expareja de 'El Zarco', y cuenta con más de 930.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

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En una historia, 'El Zarco' publicó una foto del accidente y les contó a sus seguidores que Jurley Corona había estado involucrada en ese hecho.

Además, unos minutos después, la creadora de contenido subió una imagen desde un centro hospitalario y reveló que sufrió algunas heridas en su rostro.

¿Qué se sabe del accidente que sufrió Jurley Corona, la reconocida influencer de Colombia?

De acuerdo a la foto publicada por 'El Zarco', se pudo apreciar que Jurley Cardona se movilizaba en una camioneta blanca que fue impactada por un bus de transporte masivo.

En consecuencia, la parte derecha del vehículo quedó completamente afectada e, incluso, se rompieron los vidrios y se activó el airbag.

Además, el panorámico y la parte frontal del bus también sufrieron daños considerables.

Jurley Corona se pronunció tras el accidente de tránsito que sufrió: ¿qué dijo?

Desde la entidad hospitalaria a la que fue trasladada, Jurley Corona se tomó una selfie cubriéndose una hemorragia y manifestó lo siguiente:

"Dios mío, gracias por una nueva oportunidad", escribió.

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores de Jurley Corona y 'El Zarco'?

Luego de que 'El Zarco' informó lo ocurrido, sus internautas le enviaron múltiples mensajes de apoyo.

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"Zarquito, ¿cómo está ella?", "Dios mío, ¿qué fue lo que sucedió?", "encárgate de cuidarla, por favor", "recupérate pronto, reina", "se me rompe el corazón con esta noticia", "lo importante es que no haya sucedido nada malo", "Dios sabe cómo hace sus cosas", "ayúdala en el hospital" y "ella es una buena mujer", han sido algunas de las reacciones.

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