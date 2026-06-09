Abelardo De La Espriella se pronunció tras videos del entierro de 'Bendito Menor'

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció luego de ver los videos del entierro de alias Bendito Menor en Riohacha, La Guajira, en los que se observan disparos al aire, motocicletas y pancartas durante la caravana fúnebre.

El mandatario aseguró que las autoridades ya tienen identificados a integrantes de las estructuras armadas y advirtió que su Gobierno no permitirá que estos grupos controlen territorios ni intimiden a la población.

¿Qué dijo De La Espriella sobre el entierro de Bendito Menor?

Tras conocer las imágenes del sepelio de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, el presidente lanzó una fuerte advertencia contra quienes participaron en la despedida y contra las estructuras criminales que operan en La Guajira.

El mandatario aseguró que los responsables serán perseguidos por la Fuerza Pública y cuestionó que la violencia y la ilegalidad sean presentadas como algo normal.

Aquí aparecen los bandidos que pretenden seguir controlando territorios y amedrentando al pueblo guajiro: los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo, dijo Abelardo.

De La Espriella también hizo referencia directa al destino que, según sus palabras, tendrán quienes continúen vinculados a esas organizaciones.

El que pretenda seguir el ejemplo del criminal dado de baja terminará como él, reiteró.

La reacción del jefe de Estado se produjo después de que circularan videos del sepelio en las calles de Riohacha, donde una decena de personas habría realizado disparos al aire mientras avanzaba la caravana.

¿Qué pasó durante el entierro de alias Bendito Menor?

Las imágenes muestran una despedida acompañada por motocicletas, pancartas y música. Durante el recorrido también se escucharon corridos prohibidos con referencias directas a Bendito Menor y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Según la información suministrada, algunas de estas canciones contenían mensajes dirigidos contra el Estado y las autoridades.

El despliegue generó preocupación por la presencia de armas y los disparos realizados en medio del recorrido por las calles de Riohacha.

Bendito Menor, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, fue abatido por la Policía Nacional durante la madrugada del 4 de septiembre en Riohacha.

Ahora, las autoridades tienen el foco puesto en identificar a las personas que aparecen en los videos y establecer quiénes participaron en los hechos registrados durante el sepelio.

De La Espriella cerró su pronunciamiento con una orden dirigida a la Fuerza Pública para actuar contra las estructuras armadas que, según señaló, buscan mantener el control territorial y generar temor entre los habitantes de La Guajira.