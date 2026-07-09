Oferta de empleo en Colombia: Metro de Bogotá, Bancolombia y Servicios Especiales ofrecen 1.400 vacantes

En septiembre se llevarán a cabo jornadas de contratación e inscripción para ocupar más de mil puestos de trabajo en Bogotá y varias regiones del país. Conozca los perfiles buscados, fechas de la feria de empleo y los canales oficiales para enviar su hoja de vida.

Una importante oportunidad de vinculación laboral formal se abre en Colombia durante el mes de septiembre. Las empresas Metro de Bogotá, Bancolombia y Servicios Especiales anunciaron la disponibilidad de 1.400 plazas de trabajo dirigidas a profesionales, técnicos, tecnólogos y personal operativo.

Esta convocatoria masiva busca impulsar la empleabilidad en sectores clave de la economía como la infraestructura, el sector financiero y los servicios de mantenimiento.

Feria de empleo presencial en Kennedy para el Metro de Bogotá

De la oferta total, 400 vacantes están destinadas específicamente a las obras de construcción y consolidación del Metro de Bogotá. Para cubrir estas posiciones, la firma Activos y la empresa Check llevarán a cabo una feria laboral presencial el próximo martes 10 de septiembre, a partir de las 8:00 a.m.

El evento tendrá lugar en la sede de la Alcaldía Local de Kennedy, ubicada en la transversal 78K # 41A-04. La convocatoria está orientada principalmente a perfiles técnicos y operativos para el megaproyecto de transporte. Entre los cargos requeridos se destacan:

Auxiliares de obra y tráfico

Electricistas, plomeros y fontaneros

Técnicos de construcción y mantenimiento

Los asistentes deberán presentarse con su documento de identidad y varias copias de su hoja de vida actualizada con los respectivos soportes académicos y laborales.

Oportunidades en regiones con Servicios Especiales y el sector bancario

Por su parte, la compañía Servicios Especiales ofertará 500 plazas laborales distribuidas en nueve ciudades del territorio nacional: Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Bogotá, Neiva, Armenia, Cali y Pasto.

Esta convocatoria se enfoca en cargos de servicios generales y gestión locativa, tales como operarias de aseo, operarios de mantenimiento locativo, auxiliares de reparación y jardineros. Quienes deseen postularse podrán hacerlo de manera virtual enviando su hoja de vida al correo oficial de la entidad: reclutamiento@serviasesorias.com.co.

Finalmente, el sector financiero sumará otras 500 vacantes a través de Bancolombia. La entidad bancaria busca talento para diversas áreas corporativas y comerciales en todo el país. La oferta abarca desde posiciones iniciales como practicantes universitarios, analistas, abogados, diseñadores de procesos y ejecutivos comerciales, hasta roles de liderazgo como coordinadores de ventas, jefes de sección y gerentes de sucursal. Los aspirantes deben aplicar directamente en la sección de empleo del portal web bancolombia.com.

Expertos en gestión humana recomiendan a los candidatos revisar detenidamente los requisitos de cada puesto, ajustar su currículum según el perfil deseado y realizar la postulación con suficiente anticipación.