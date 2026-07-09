CANAL RCN
Economía Video

Oferta de empleo en Colombia: Metro de Bogotá, Bancolombia y Servicios Especiales ofrecen 1.400 vacantes

Metro de Bogotá, Servicios Especiales y Bancolombia abren 1.400 vacantes en nueve ciudades. Feria de empleo el 10 de septiembre.

Mateo Alfonso Rey

septiembre 07 de 2026
10:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En septiembre se llevarán a cabo jornadas de contratación e inscripción para ocupar más de mil puestos de trabajo en Bogotá y varias regiones del país. Conozca los perfiles buscados, fechas de la feria de empleo y los canales oficiales para enviar su hoja de vida.

Una importante oportunidad de vinculación laboral formal se abre en Colombia durante el mes de septiembre. Las empresas Metro de Bogotá, Bancolombia y Servicios Especiales anunciaron la disponibilidad de 1.400 plazas de trabajo dirigidas a profesionales, técnicos, tecnólogos y personal operativo.

De $3 a $24,2 millones: revelan cuáles son los empleos con mayores salarios en Colombia
RELACIONADO

De $3 a $24,2 millones: revelan cuáles son los empleos con mayores salarios en Colombia

Esta convocatoria masiva busca impulsar la empleabilidad en sectores clave de la economía como la infraestructura, el sector financiero y los servicios de mantenimiento.

Feria de empleo presencial en Kennedy para el Metro de Bogotá

De la oferta total, 400 vacantes están destinadas específicamente a las obras de construcción y consolidación del Metro de Bogotá. Para cubrir estas posiciones, la firma Activos y la empresa Check llevarán a cabo una feria laboral presencial el próximo martes 10 de septiembre, a partir de las 8:00 a.m.

El evento tendrá lugar en la sede de la Alcaldía Local de Kennedy, ubicada en la transversal 78K # 41A-04. La convocatoria está orientada principalmente a perfiles técnicos y operativos para el megaproyecto de transporte. Entre los cargos requeridos se destacan:

  • Auxiliares de obra y tráfico
  • Electricistas, plomeros y fontaneros
  • Técnicos de construcción y mantenimiento
Más de 20.000 empleos estarían en riesgo por baja del 50% en ventas de locales en San Victorino
RELACIONADO

Más de 20.000 empleos estarían en riesgo por baja del 50% en ventas de locales en San Victorino

Los asistentes deberán presentarse con su documento de identidad y varias copias de su hoja de vida actualizada con los respectivos soportes académicos y laborales.

Oportunidades en regiones con Servicios Especiales y el sector bancario

Por su parte, la compañía Servicios Especiales ofertará 500 plazas laborales distribuidas en nueve ciudades del territorio nacional: Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Bogotá, Neiva, Armenia, Cali y Pasto.

Esta convocatoria se enfoca en cargos de servicios generales y gestión locativa, tales como operarias de aseo, operarios de mantenimiento locativo, auxiliares de reparación y jardineros. Quienes deseen postularse podrán hacerlo de manera virtual enviando su hoja de vida al correo oficial de la entidad: reclutamiento@serviasesorias.com.co.

Finalmente, el sector financiero sumará otras 500 vacantes a través de Bancolombia. La entidad bancaria busca talento para diversas áreas corporativas y comerciales en todo el país. La oferta abarca desde posiciones iniciales como practicantes universitarios, analistas, abogados, diseñadores de procesos y ejecutivos comerciales, hasta roles de liderazgo como coordinadores de ventas, jefes de sección y gerentes de sucursal. Los aspirantes deben aplicar directamente en la sección de empleo del portal web bancolombia.com.

Expertos en gestión humana recomiendan a los candidatos revisar detenidamente los requisitos de cada puesto, ajustar su currículum según el perfil deseado y realizar la postulación con suficiente anticipación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Movimiento clave en el precio del dólar: así abrió hoy 7 de septiembre de 2026

Icetex

Icetex abre nuevas becas del 100% para que colombianos estudien a nivel internacional: así puede aplicar

Dian

Declaración de renta 2026: Así puede solicitar un acuerdo de pago con la DIAN si no tiene dinero

Otras Noticias

Abuso a menores

Cayó el hombre que habría abusado y causado la muerte de un bebé en Pereira: revelaron el dictamen de Medicina Legal

La investigación terminó señalando a una persona de su entorno familiar.

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella pidió gestionar nacionalidad para Zion Hwang: así respondió el influencer

El presidente de la República pidió a la Cancillería facilitar el trámite para el creador de contenido surcoreano que se volvió famoso en Colombia.

Nicolás Maduro

A Nicolás Maduro le habrían anticipado sobre la operación para capturarlo, pero no le importó

Copa Sudamericana

¿Por qué Carlos Gómez y Carlos Cuesta no fueron convocados por Vasco da Gama vs. Santa Fe?

Invima

Invima prohíbe la venta de nueve suplementos dietarios en Colombia: vea el listado