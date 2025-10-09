IPhone 17: estos son los accesorios que serán compatibles con el nuevo teléfono de Apple

La reciente presentación del iPhone 17 por parte de Apple ha generado un gran revuelo en el mundo de la tecnología. Y es que más allá de las especificaciones técnicas del dispositivo en sí, una de las noticias que ha captado la atención de los usuarios y expertos es la renovación y expansión de la línea de accesorios compatibles.

Apple ha demostrado una vez más que su estrategia va más allá de un simple teléfono; se trata de construir un ecosistema completo que optimiza la experiencia del usuario.

Desde fundas con nuevas funcionalidades hasta cargadores más potentes y accesorios de moda, el iPhone 17 llega acompañado de un arsenal de complementos diseñados para sacarle el máximo partido.

Accesorios que serán compatibles con el IPhone 17

La tecnología MagSafe, introducida hace algunas generaciones, se consolida como el eje central de la nueva oleada de accesorios. Para el iPhone 17, Apple no solo ha mantenido la compatibilidad con los accesorios MagSafe existentes, sino que ha presentado una nueva generación de productos que aprovechan al máximo las capacidades de carga y sujeción magnética.

Las nuevas fundas, por ejemplo, no solo ofrecen protección, sino que están diseñadas con un sistema de imanes aún más preciso, asegurando una conexión perfecta con otros accesorios. Los usuarios pueden esperar una variedad de colores y texturas, incluyendo el nuevo material "TechWoven" que se rumorea podría reemplazar al controvertido FineWoven, ofreciendo una sensación más agradable y duradera al tacto.

Además, se ha especulado con la posibilidad de una nueva batería MagSafe con mayor capacidad, ideal para aquellos usuarios del modelo iPhone Air que buscan maximizar la autonomía sin sacrificar el diseño ultradelgado.

Las fundas para el iPhone 17 no son solo un elemento de protección. Apple ha introducido modelos con funcionalidades integradas que enriquecen la experiencia. Por ejemplo, se ha visto la llegada de fundas con un soporte integrado para visualización horizontal, lo que facilita el consumo de contenido multimedia.

La novedad más comentada es la "Crossbody Strap", una correa bandolera que se acopla magnéticamente a la funda, permitiendo llevar el teléfono colgado de forma segura y accesible. Esta adición, que fusiona la moda con la tecnología, responde a una tendencia creciente entre los usuarios de utilizar su teléfono como un accesorio más de su vestimenta.

Además, se espera que las fundas transparentes con MagSafe sigan siendo un pilar en el catálogo, permitiendo a los usuarios lucir el diseño renovado de sus dispositivos.

Con el iPhone 17, Apple ha dado un paso audaz en términos de carga inalámbrica. Si bien el estándar MagSafe sigue presente, los nuevos modelos son compatibles con el estándar de carga inalámbrica Qi2, que ofrece una mayor velocidad de carga y una eficiencia mejorada. Esto significa que los usuarios podrán utilizar una gama más amplia de cargadores de terceros que cumplan con este estándar, sin perder los beneficios de la alineación magnética.

Los cables de carga también han recibido una actualización. Aunque se mantiene el puerto USB-C, se han lanzado cables trenzados con mayor durabilidad y nuevos colores que complementan la gama de los nuevos iPhones.