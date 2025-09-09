CANAL RCN
Tendencias

¡Se lanzaron los nuevos iPhone 17! Estos son todos los colores que estarán disponibles

Apple ya dio a conocer las novedades de los iPhone 17 y sorprendió con las variedad de tonalidades. Estos son los detalles.

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
06:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 9 de septiembre de 2025 se lanzaron los nuevos iPhone 17 que, de acuerdo con lo que se explicó, buscan llevar a otro nivel la experiencia de los usuarios a nivel de comodidad, rendimiento de la batería y uso de las cámaras.

La multinacional estadounidense anunció cuatro celulares nuevos. Se trata del iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Así es el nuevo IPhone 17: ¿cuánto vale y cuándo llega a Colombia?
RELACIONADO

Así es el nuevo IPhone 17: ¿cuánto vale y cuándo llega a Colombia?

El iPhone 17 estándar se lanzará con un precio desde los 799 dólares. Mientras tanto, los valores de los otros tres dispositivos serán los siguientes:

  • iPhone 17 Air: desde 999 dólares.
  • iPhone 17 Pro: desde 1.099 dólares.
  • iPhone 17 Pro Max: desde 1.1999 dólares.

Y, al momento de adquirir los nuevos Iphone, los usuarios no solo suelen fijarse en la batería, el almacenamiento y la usabilidad, sino que también en los colores disponibles.

Por lo tanto, aquí en Noticias RCN puede descubrir todos los colores que tendrán los iPhone 17, según el modelo que más le llame la atención.

¡Oficial! Estos son los colores en los que podrá encontrar los nuevos iPhone 17

En el lanzamiento de este 9 de septiembre de 2025, Apple dejó claro que los iPhone 17 estarán disponibles en cinco colores, mientras que los 17 Air tendrán cuatro tonalidades y los 17 Pro y 17 Pro Max tan solo tres.

El iPhone 17 estándar se encontrará en lavanda, verde salvia, azul niebla, blanco y negro.

Por su parte, el iPhone 17 Air se podrá conseguir en azul cielo, dorado claro, blanco nube y negro espacial.

Y, en cuanto a los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, los colores disponibles serán plateado, azul profundo y naranja cósmico.

Estas son las principales novedades de los iPhone 17, según Apple

El iPhone 17 estándar tendrá una pantalla de 6,3'', es decir, será un poco más grande que el iPhone 16.

Además, contará con una cámara trasera de 48 MP, una frontal de 18 MP y una función Always On-Display, que permite visualizar la hora, la fecha y las notificaciones sin desbloquear del todo el celular.

iOS 26 de Apple: estos son los modelos de IPhone que serán compatibles con la nueva versión
RELACIONADO

iOS 26 de Apple: estos son los modelos de IPhone que serán compatibles con la nueva versión

En el caso del iPhone 17 Air, se destaca que es el modelo más delgado en la historia de estos celulares, que tiene una autonomía de hasta 27 horas de reproducción de video y que tiene un chip de conectividad que es compatible con el Wi-Fi 7 y el Bluetooth 6.

Adicionalmente, en los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max es llamativo que tendrán un sistema de cámara de vapor para refrigerarse, un chip apto para editar videos y fotos y unas cámaras profesionales de 48 MP y 8X.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Limpieza de playas en Galápagos: Sebastián González promueve cuidado del ecosistema

Instagram

¿Cómo saber si suplantan tu cuenta de Instagram? Aquí la explicación

Comercio

Cómo elegir la lavadora perfecta para tu hogar

Otras Noticias

Gobierno Nacional

Yeimi Murcia será ministra encargada de las TIC tras renuncia de Julián Molina

El presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia a Julián Molina.

Deportivo Cali

Presidente del Deportivo Cali se salió de casillas y arremetió contra un exdirectivo: "Me tendrás que matar"

Humberto Arias, presidente del Deportivo Cali, envió un contundente audio a través de la prensa para uno de los exmiembros del Comité Ejecutivo del club.

Estados Unidos

Actor de reconocida serie de televisión fue arrestado por insólita razón: ¿Qué pasó?

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 9 de septiembre de 2025

Alimentos

El ranking de los 5 quesos más saludables para las dietas