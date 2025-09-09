¡Se lanzaron los nuevos iPhone 17! Estos son todos los colores que estarán disponibles

Este 9 de septiembre de 2025 se lanzaron los nuevos iPhone 17 que, de acuerdo con lo que se explicó, buscan llevar a otro nivel la experiencia de los usuarios a nivel de comodidad, rendimiento de la batería y uso de las cámaras.

La multinacional estadounidense anunció cuatro celulares nuevos. Se trata del iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

El iPhone 17 estándar se lanzará con un precio desde los 799 dólares. Mientras tanto, los valores de los otros tres dispositivos serán los siguientes:

iPhone 17 Air: desde 999 dólares.

iPhone 17 Pro: desde 1.099 dólares.

iPhone 17 Pro Max: desde 1.1999 dólares.

Y, al momento de adquirir los nuevos Iphone, los usuarios no solo suelen fijarse en la batería, el almacenamiento y la usabilidad, sino que también en los colores disponibles.

Por lo tanto, aquí en Noticias RCN puede descubrir todos los colores que tendrán los iPhone 17, según el modelo que más le llame la atención.

¡Oficial! Estos son los colores en los que podrá encontrar los nuevos iPhone 17

En el lanzamiento de este 9 de septiembre de 2025, Apple dejó claro que los iPhone 17 estarán disponibles en cinco colores, mientras que los 17 Air tendrán cuatro tonalidades y los 17 Pro y 17 Pro Max tan solo tres.

El iPhone 17 estándar se encontrará en lavanda, verde salvia, azul niebla, blanco y negro.

Por su parte, el iPhone 17 Air se podrá conseguir en azul cielo, dorado claro, blanco nube y negro espacial.

Y, en cuanto a los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, los colores disponibles serán plateado, azul profundo y naranja cósmico.

Estas son las principales novedades de los iPhone 17, según Apple

El iPhone 17 estándar tendrá una pantalla de 6,3'', es decir, será un poco más grande que el iPhone 16.

Además, contará con una cámara trasera de 48 MP, una frontal de 18 MP y una función Always On-Display, que permite visualizar la hora, la fecha y las notificaciones sin desbloquear del todo el celular.

En el caso del iPhone 17 Air, se destaca que es el modelo más delgado en la historia de estos celulares, que tiene una autonomía de hasta 27 horas de reproducción de video y que tiene un chip de conectividad que es compatible con el Wi-Fi 7 y el Bluetooth 6.

Adicionalmente, en los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max es llamativo que tendrán un sistema de cámara de vapor para refrigerarse, un chip apto para editar videos y fotos y unas cámaras profesionales de 48 MP y 8X.