Luto en el fútbol: murió histórico jugador que fue bicampeón en Europa, esta fue la causa

Miles de fanáticos lamentaron la partida de este icónico jugador.

Investigan asesinato de promesa del fútbol
Investigan asesinato de promesa del fútbol. Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 25 de 2025
02:19 p. m.
El mundo del fútbol se ha teñido de luto este 25 de diciembre de 2025 tras confirmarse el fallecimiento de John Robertson, la leyenda escocesa que transformó la historia del Nottingham Forest. A los 72 años, el hombre que Brian Clough definió como el "Picasso" de este deporte, partió dejando un legado imborrable en las páginas doradas del balompié europeo.

"John falleció en paz la mañana de Navidad, acompañado de su esposa y su familia, tras una larga enfermedad. Nuestro único consuelo en nuestro dolor es que sus dificultades han terminado y se ha reencontrado con su hija Jessica", publicó el club en las últimas horas.

Luto en el ciclismo colombiano: murió recordado e histórico corredor
RELACIONADO

Luto en el ciclismo colombiano: murió recordado e histórico corredor

Y agregaron: "Aunque nos duela el corazón, siempre estaremos agradecidos por los años que tuvimos el privilegio de compartir con él y los recuerdos maravillosos que creamos. Lo extrañaremos cada día y siempre lo querremos".

¿De qué murió John Robertson?

De acuerdo con los reportes oficiales compartidos por el Nottingham Forest y sus allegados tras confirmarse la noticia este 25 de diciembre de 2025, la causa del fallecimiento de John Robertson está vinculada a una enfermedad prolongada que el exfutbolista venía enfrentando en los últimos años.

Aunque la familia ha pedido privacidad respecto a los detalles médicos específicos, el comunicado oficial emitido en la mañana de Navidad confirmó que Robertson falleció tras "una larga y valiente lucha contra una enfermedad".

A sus 72 años, la salud de la leyenda escocesa se había deteriorado progresivamente, lo que lo mantuvo alejado de la vida pública durante sus últimos meses.

