Este es el estado de salud de las cinco personas heridas tras el incendio en Granizal, Medellín

Las autoridades de Medellín entregaron detalles sobre el estado de salud de las cinco personas lesionadas tras el grave incendio registrado en una vivienda del sector de Granizal, emergencia que presuntamente habría sido ocasionada por un volador durante la celebración de la Navidad.

Revelan el estado de salud de los heridos tras el trágico incendio en Medellín

De acuerdo con la información conocida por este medio, tres menores de edad resultaron gravemente afectados por la exposición al humo, motivo por el cual permanecen bajo manejo especializado en unidades de cuidados intensivos.

El primer caso corresponde a un niño de 6 años, quien ingresó consciente al servicio de urgencias, con tos persistente, dolor al tragar y dificultad respiratoria leve.

Durante la valoración inicial se evidenció presencia de hollín en su cuerpo y ropa. Aunque se ordenó su ingreso a la UCI, hasta el momento no se ha conocido información adicional.

El segundo menor, un niño de 8 años, presentó un cuadro más delicado. Ingresó en condiciones regulares, con dificultad respiratoria importante tras la inhalación de humo y también presencia de hollín.

Debido a la severidad del compromiso respiratorio, fue intubado en urgencias y posteriormente trasladado a la UCI Santiago, donde permanece bajo estricta vigilancia médica.

La tercera menor es una niña de 11 años, quien también estuvo expuesta por un tiempo prolongado al humo. Presentó dolor al tragar, sensación de dificultad respiratoria y una contusión en la mano izquierda.

Por su condición clínica, el equipo médico determinó su manejo en una unidad de cuidados intensivos para monitorear posibles complicaciones respiratorias.

En cuanto a los adultos lesionados, se informó que una mujer de 32 años, madre del niño de 6 años, ingresó con sensación de dificultad respiratoria tras la exposición al humo.

Actualmente, se encuentra estable y continúa en observación en el servicio de urgencias.

El quinto paciente es un hombre de 53 años, quien presentó ardor y dolor facial, además de enrojecimiento leve en el rostro, producto de la inhalación de humo.

No manifestó dificultad respiratoria y su condición es estable, por lo que permanece en urgencias bajo control médico.

Alcalde de Medellín se refirió al incendio que habría sido provocado por un volador

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el incendio fue reportado a la línea 123 hacia las 2:49 de la madrugada y señaló que, mientras los equipos técnicos evalúan las afectaciones estructurales de la vivienda, la Alcaldía brinda acompañamiento a la familia afectada.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las causas exactas del incendio y reiteraron el llamado a la ciudadanía a no manipular pólvora, especialmente en zonas residenciales.