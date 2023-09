En medio de lágrimas, Anahí reveló que sufrió un paro cardiaco en su adolescencia

La actriz mexicana Anahí Puente es muy recordada a nivel internacional por el papel que interpretó de la adolescente ‘Mía Colucci’ en la telenovela Rebelde que impactó a diferentes generaciones y que actualmente regresó a la coyuntura por la gira ‘Soy Rebelde Tour 2023’.

La también cantante comenzó a regresar a los escenarios y la opinión pública cuando participó en un concierto de la cantante colombiana Karol G en México. Después de 11 años de estar fuera de los escenarios, Anahí interpretó la icónica ‘Sálvame’.

Anahí y su relación con la comida

En medio de su regreso musical, la artista mexicana ha dado entrevistas sobre lo que ha sido su vida durante los años y en medio de ese recuento, Anahí reveló los difíciles momentos que vivió en medio de su adolescencia.

La actriz habló sobre la dificultad que tenía para comer, esto por los complejos que le generaba su cuerpo en medio de su carrera actoral y musical.

“Yo podía pasar cinco o seis días sin probar bocado, a veces comía una toronja, a veces comía hielo para engañar al estómago. Después, cuando ya no podía más, venían los atracones y, como tantos se han burlado, sí, vomitaba mucho”, contó Anahí en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga.

Anahí sufrió un paro cardiaco

Anahí reveló que uno de los momentos más difíciles que ha tenido en su vida es cuando tuvo un paro cardiaco mientras iba con su prima en un carro, quien inmediatamente la trasladó de urgencias a un hospital.

“Algo me pasa, me siento mal, tenía el corazón a mil, sentía como si el estómago se me estuviera volteando por dentro, una cosa rarísima (…) Llegué con un paro cardiaco horrible, hay expedientes de lo que pasó. Me meten a urgencias y gracias a Dios me salvaron la vida”, narró la cantante.

La artista aseguró que en el hospital le dijeron que su cuerpo había tenido una baja de potasio y electrolitos que causaron que su corazón generara una taquicardia.

“Mi corazón era una taquicardia (…) no sé decir que me hicieron, porque no tengo idea qué me hicieron, yo estaba no sé si desmayada, yo no sé en qué, pero no sé qué pasó, mi corazón no podía más”, relató la actriz en medio de lágrimas.

En medio de los que sería el comienzo de su carrera actoral, Anahí también habló sobre la forma en la que los demás se refirieron a su peso, hecho que la comenzó a afectar.

“Me dice vamos a hacer la telenovela y estaría increíble que tú seas la protagonista. Pero Anahí, las protagonistas son flaquitas, las protagonistas son muy bonitas y tú estás gordita”, reveló la cantante.

La artista le hizo un llamado a la audiencia para que no apliquen las acciones que ella realizó en su adolescencia para bajar de peso y que le generaron una gran afectación en su salud.