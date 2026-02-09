“Te amo, Benito”: Adam Sandler reacciona al show de Bad Bunny en el Super Bowl

La participación de Bad Bunny en la más reciente edición del Super Bowl ya ha generado millones de conversaciones en redes y varias reacciones por parte de diferentes figuras públicas del mundo. Ante la expectativa de miles, el “conejo malo” logró un hito histórico para el género urbano y para Latinoamérica en general.

Adam Sandler reacciona a Bad Bunny en el Super Bowl

Dentro del público expectante resaltaron un sin fin de celebridades de la industria estadounidense ya que el evento deportivo contó con la participación en la gradería de diferentes supermodelos, actores, cantantes, entre otros deportistas de alto nombre.

No obstante, al finalizar la mediática jornada, el reconocido actor y empresario Adam Sandler sorprendió al ofrecer unas palabras al puertorriqueño a quien considera como su amigo al compartir set de grabación para la segunda entrega de la película ‘Happy Gilmore’.

Sus palabras dejaron atónitos a los fanáticos ya que el hombre dejó en claro su gran admiración por el cantante, su amor y su impacto ante el mediático show que logró protagonizar ante el mundo entero.

“Benito fue increíble, suelto, feliz. Hizo que todos estuvieran extasiados, me encantó y felicidades al conejo. Es un gran ser humano, es increíble”, manifestó el actor.

Dichas declaraciones del hombre generaron un amplio debate en redes ya que, pese a que unos estuvieron de acuerdo, varios manifestaron su inconformismo con la aprobación del actor y el show que ejecutó el boricua.

Famosos que acompañaron a Bad Bunny

Por otro lado, la presencia de varios famosos en medio del espectáculo ya ha sido amplio tema de conversación ya que en medio del performance se observó la presencia de grandes estrellas como Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G, Cardi B, Young Miko, Pedro Pascal, entre otras celebridades que fueron vistas en medio de las graderías del Levi’s Stadium en California.