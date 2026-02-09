CANAL RCN
Tendencias

“Te amo, Benito”: Adam Sandler reacciona al show de Bad Bunny en el Super Bowl

El famoso actor de Hollywood sorprendió al hablar sobre la presentación del puertorriqueño.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
05:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La participación de Bad Bunny en la más reciente edición del Super Bowl ya ha generado millones de conversaciones en redes y varias reacciones por parte de diferentes figuras públicas del mundo. Ante la expectativa de miles, el “conejo malo” logró un hito histórico para el género urbano y para Latinoamérica en general.

¿Fue real?: la historia detrás de la boda durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl
RELACIONADO

¿Fue real?: la historia detrás de la boda durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Adam Sandler reacciona a Bad Bunny en el Super Bowl

Dentro del público expectante resaltaron un sin fin de celebridades de la industria estadounidense ya que el evento deportivo contó con la participación en la gradería de diferentes supermodelos, actores, cantantes, entre otros deportistas de alto nombre.

No obstante, al finalizar la mediática jornada, el reconocido actor y empresario Adam Sandler sorprendió al ofrecer unas palabras al puertorriqueño a quien considera como su amigo al compartir set de grabación para la segunda entrega de la película ‘Happy Gilmore’.

Sus palabras dejaron atónitos a los fanáticos ya que el hombre dejó en claro su gran admiración por el cantante, su amor y su impacto ante el mediático show que logró protagonizar ante el mundo entero.

“Benito fue increíble, suelto, feliz. Hizo que todos estuvieran extasiados, me encantó y felicidades al conejo. Es un gran ser humano, es increíble”, manifestó el actor.

Dichas declaraciones del hombre generaron un amplio debate en redes ya que, pese a que unos estuvieron de acuerdo, varios manifestaron su inconformismo con la aprobación del actor y el show que ejecutó el boricua.

¿En shock?: así habría reaccionado Kendall Jenner ante el show de Bad Bunny en el Super Bowl
RELACIONADO

¿En shock?: así habría reaccionado Kendall Jenner ante el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Famosos que acompañaron a Bad Bunny

Por otro lado, la presencia de varios famosos en medio del espectáculo ya ha sido amplio tema de conversación ya que en medio del performance se observó la presencia de grandes estrellas como Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G, Cardi B, Young Miko, Pedro Pascal, entre otras celebridades que fueron vistas en medio de las graderías del Levi’s Stadium en California.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Super Bowl

¿Fue real?: la historia detrás de la boda durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Super Bowl

¿En shock?: así habría reaccionado Kendall Jenner ante el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Yeison Jiménez

VIDEO: así luce actualmente el lugar exacto en el que cayó la avioneta de Yeison Jiménez

Otras Noticias

Policía Nacional

Capturan a presuntos responsables del homicidio de un patrullero de la Policía en Barrancabermeja

Alias ‘Juan’ y alias ‘Joya’ fueron detenidos en menos de un mes por el asesinato del patrullero Hammer Giuseppe Martínez Sarmiento, ocurrido el 10 de enero de 2026.

Estadio El Campín

¿El Campín podría detenerse? Multinacional replantea su continuidad en el megaproyecto

Megaproyecto de El Campín enfrenta incertidumbre por decisión de multinacional: ¿Qué pasó?

Automovilismo

Pilas, conductores: vea cuándo NO pueden multarlo por la revisión técnico-mecánica vencida

Venezuela

¿Por qué el régimen en Venezuela volvió a secuestrar a Juan Pablo Guanipa?: Esta sería la razón

Boyacá

Paciente ve pasar el calendario mientras sigue esperando que le den la insulina: ¿Quién responde?