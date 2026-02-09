CANAL RCN
Tendencias

¿Fue real?: la historia detrás de la boda durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El mediático momento se llevó la atención de millones de espectadores, quienes comentaron el suceso.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
04:31 p. m.
El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 ya se ha tomado la prensa del mundo entero ya que el mediático espectáculo de Bad Bunny logró marcar un hito histórico para el género urbano, la música y la comunidad latina.

Sin embargo, el performance también se llevó la atención ya que el puertorriqueño logró crear una impecable coreografía en donde logró ejemplificar, de manera milimétrica, diferentes símbolos de la cultura latinoamericana.

Uno de los momentos más icónicos fue cuando, en medio de su interpretación, se observó a una pareja de esposos dándose el sí definitivo a segundos de que empezara la participación de Lady Gaga.

Pareja se casa en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

No hay duda de que el show de Bad Bunny ha sido considerado como uno de los más mediáticos en la historia del Super Bowl ya que la participación del puertorriqueño como el encargado del show de medio tiempo causó un sin fin de comentarios por parte de fanáticos y detractores.

El performance del intérprete de ‘Pitorro de coco’ quedará para la historia ya que el famoso campo de juego se convirtió en todo un escenario con varias estaciones que reflejaron fieles características de la cultura latina en el mundo. Uno de estos momentos clave fue cuando, segundos antes de que apareciera Lady Gaga junto a toda la orquesta musical, una pareja de novios contrajo matrimonio.

Pese a las especulaciones, portavoces internacionales dieron a conocer que un representante del puertorriqueño afirmó, por medio de un comunicado de prensa, que dicha boda si habría sido real.

Así mismo, se informó que la pareja, cuyos nombres no fueron revelados, habrían enviado una tarjeta de invitación al artista para que este se pudiera unir a su gran celebración. Sin embargo, el cantante habría decidido invitarlos a celebrar en medio del show más televisado en la historia de Estados Unidos.

Participación de Bad Bunny en la boda

Según los portavoces internacionales, el artista puertorriqueño no solo habría invitado a celebrar a esta pareja ya que también habría firmado el certificado de matrimonio y el pastel para celebrar las nupcias correspondientes.

