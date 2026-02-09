¿En shock?: así habría reaccionado Kendall Jenner ante el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Benito Antonio Martínez Ocasio logró cumplir su promesa, pues hizo historia al llevar hasta lo más alto, de los escenarios musicales, su bandera puertorriqueña por medio de un inédito show que no solo dejó ver su cultura natal, sino que integró a toda Latinoamérica en una misma voz.

Por supuesto, el mundo entero se paralizó al poner las miradas encima del artista, su gran espectáculo, los artistas invitados que participaron en la puesta en escena y demás reacciones dentro del público.

¿Kendal Jenner reaccionó a Bad Bunny en el Super Bowl?

No cabe duda de que la presencia de las hermanas Jenner y Kardashian en espectáculos de alta magnitud nunca pasa desapercibida y menos si se trata de la supermodelo Kendall Jenner, quien sostuvo una relación con el “conejo malo”.

Por esto, las cámaras estuvieron enfocadas en la mujer durante el show de medio tiempo del importante espectáculo deportivo que contó con la asistencia de miles de personas y millones de espectadores.

Pese a que hasta ahora las redes se han encargado de difundir unos cuantos clips, los internautas ya han reaccionado ya que la mujer se mostró atónita ante el show al sostener, durante gran parte de la presentación, la mano de su amiga Hailey Bieber.

Seguido de esto, se observa a Jenner realizando pequeños bailes al ritmo de canciones como ‘NUEVAYoL’ y ‘Baile inolvidable’ que hicieron parte del performance del puertorriqueño.

Estas imágenes ya han causado gran revuelo entre la comunidad latina ya que miles de usuarios manifestaron que los movimientos de Jenner eran “malos” y “aburridos”, pues se exaltó el “sabor” de las mujeres latinas al escuchar ritmos propios como la salsa.

Bad Bunny es visto con su expareja en el Super Bowl

Por otro lado, ya son ampliamente virales las imágenes en las que se le observa a Bad Bunny saliendo del Levi’s Stadium en compañía de Gabriela Berlingeri, quien fue su pareja sentimental por aproximadamente cuatro años.

En los clips se ve a la mujer disfrutando del espectáculo en el campo de juego, mientras hacía uso de un peculiar abrigo café. Minutos después, se le vio saliendo del recinto con el esquema de seguridad y al cantante a escasos pasos de ella.