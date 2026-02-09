¿Por qué el régimen en Venezuela volvió a secuestrar a Juan Pablo Guanipa?: Esta sería la razón

El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue detenido nuevamente en Venezuela, apenas 12 horas después de haber sido excarcelado en medio de las negociaciones entre Delcy Rodríguez y el gobierno de Estados Unidos.

Según la versión oficial del régimen, la medida obedeció a que el dirigente político habría violado las condiciones de su excarcelación.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades venezolanas, a Guanipa le fue revocada la boleta de excarcelación inicial, que establecía únicamente prohibición de salida del país.

En su lugar, se emitió una nueva boleta que ordenaba su reclusión bajo la modalidad de casa por cárcel.

El régimen de Nicolás Maduro justificó la nueva detención argumentando que el líder opositor no cumplió con las condiciones impuestas en la medida cautelar.

¿Régimen se llevó nuevamente a Juan Pablo Guanipa por sus declaraciones?

Durante las horas que permaneció en libertad, Guanipa realizó un recorrido por diferentes centros de reclusión y ofreció declaraciones públicas, lo que habría motivado la decisión de las autoridades de revocar su libertad.

Ramón Guanipa, hijo del dirigente político, denunció desconocer el paradero de su padre:

Exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su de excarcelación y no sabemos dónde está.

Aunque oficialmente el Ministerio Público señala que Guanipa debería estar bajo la modalidad de casa por cárcel, su familia no ha recibido información sobre su paradero.

María Corina Machado asegura que a Guanipa lo detuvieron por sus declaraciones

La líder opositora y premio Nobel de paz, María Corina Machado, calificó la situación como contradictoria en medio de la ley de amnistía que impulsa el gobierno.

Vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, a mi compañero Juan Pablo Guanipa. ¿Por qué? ¿Decir la verdad? ¿Entonces son liberaciones o qué es lo que son? (…) no se puede hablar en Venezuela de aquellos que han estado en prisión.

Por su parte, el presidente electo Edmundo González exigió la inmediata liberación de Guanipa.