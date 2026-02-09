Capturan a presuntos responsables del homicidio de un patrullero de la Policía en Barrancabermeja

La Policía Nacional confirmó la captura de los presuntos responsables del homicidio del patrullero Hammer Giuseppe Martínez Sarmiento, crimen ocurrido el pasado 10 de enero de 2026 en el municipio de Barrancabermeja. El resultado se logró en un plazo de 27 días, tras un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación.

Según informó el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, fueron capturados alias ‘Juan’ y alias ‘Joya’, señalados como los autores del asesinato del uniformado. Las detenciones se realizaron de manera simultánea en las ciudades de Bucaramanga, en el departamento de Santander, y Ocaña, en Norte de Santander.

Investigación conjunta permitió esclarecer el crimen en 27 días

De acuerdo con el proceso investigativo, técnico y de inteligencia desarrollado por las autoridades, el homicidio del patrullero fue esclarecido en menos de un mes, permitiendo la identificación plena de los sospechosos y su posterior judicialización.

Los capturados son requeridos por los delitos de homicidio agravado, tráfico de armas de fuego y hurto agravado, cargos por los cuales deberán responder ante las autoridades judiciales competentes.

Mensaje institucional sobre los crímenes contra policías

El general Rincón Zambrano afirmó que con estas capturas se envía un mensaje contundente de que "ningún crimen contra un integrante de la Policía Nacional quedará en la impunidad". La institución reiteró que la vida y el servicio de sus hombres y mujeres serán defendidos con toda la capacidad del Estado.

La Policía Nacional resaltó además la labor diaria de sus uniformados, quienes cumplen su misión con dignidad y compromiso en todo el territorio nacional. Como institución, señaló que honra la memoria del patrullero Hammer Giuseppe Martínez Sarmiento con acciones firmes, profesionales y eficaces contra la criminalidad.