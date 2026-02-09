¿El Campín podría detenerse? Multinacional replantea su continuidad en el megaproyecto

El ambicioso proyecto de ampliación y renovación del estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los planes de infraestructura más importantes de Bogotá y del país, enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre.

Una poderosa multinacional aliada del megaproyecto confirmó que está revisando su continuidad dentro de la Asociación Público-Privada (APP) que lidera la iniciativa, valuada en $2,4 billones.

ERG International Group pone en revisión su continuidad en El Campín

ERG International Group, compañía británica que ingresó al proyecto a finales de 2024 como socia estratégica de Sencia, el concesionario encargado del contrato adjudicado por el Distrito analiza su continuidad en esta millonaria obra.

La multinacional ERG había sido seleccionada para liderar la ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción del nuevo estadio, una noticia que fue celebrada por el alcalde Carlos Fernando Galán, el concesionario y la Embajada del Reino Unido en Colombia.

Foto: Invest in Bogotá

Sin embargo, el panorama cambió tras un ajuste societario clave. A finales de 2025, Corficolombiana, del Grupo Aval, adquirió la mayoría accionaria de Sencia, un movimiento que llevó a ERG International Group a replantear su posición dentro del proyecto.

Así lo confirmó Juan Jiménez, director para Latinoamérica de ERG International Group, en entrevista con el medio económico Valora Analitik. El ejecutivo explicó que la compañía se encuentra evaluando su participación futura en la APP del estadio El Campín, a la luz de los recientes cambios en la estructura del concesionario.

Jiménez reconoció que el proyecto, en sus primeras etapas, “generaba muchísimas dudas y muchísimos escalofríos”, pero aseguró que, con las transformaciones realizadas, se convirtió en una iniciativa “definitivamente transformacional y única en Colombia y la región”.

No obstante, fue claro al señalar que el ingreso de las empresas de Luis Carlos Sarmiento Angulo abrió un nuevo escenario de diálogo.

“Esperamos prontamente tener las novedades al respecto. Nuestro interés ha cambiado y estamos replanteando nuestro interés en continuar con el proyecto”, mencionó Juan Jiménez, director para Latinoamérica del grupo británico ERG International Group.

Así sería el nuevo estadio El Campín

El megaproyecto contempla la construcción de un nuevo estadio con capacidad para 50.000 espectadores, ubicado hacia el costado oriental del actual Campín, alejándose de la avenida NQS (Carrera 30) y ocupando el área donde hoy funcionan las canchas de tenis del complejo deportivo.

Según Sencia, la inversión rondaría los US$500 millones, incluiría 3.000 parqueaderos y un centro comercial integrado al desarrollo urbano.

Las obras están programadas para iniciar el 1 de marzo de 2026 y finalizar en diciembre de 2027, fecha en la que Bogotá contaría con un nuevo escenario para el fútbol profesional, conciertos y grandes eventos. Millonarios y Santa Fe serían los principales beneficiados como equipos residentes.

Mientras tanto, Sencia atraviesa un momento complejo. En las últimas semanas, el concesionario ha estado bajo cuestionamientos por el estado de la cancha del actual Campín. El Distrito ordenó suspender eventos culturales durante febrero para recuperar la gramilla y la Dimayor aplazó tres partidos del fútbol colombiano por el deterioro del campo de juego.

El CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, reconoció que la grama “no está al 100 %” y aseguró que se están destinando todos los esfuerzos para su recuperación.

La eventual salida de ERG International Group no implica, por ahora, la detención del proyecto, pero sí introduce un factor de incertidumbre que será clave para el futuro del nuevo Campín, una obra llamada a transformar el corazón deportivo y cultural de Bogotá.