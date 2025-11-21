¡Increíble! Adele realizará su primer protagónico en Hollywood

Adele, una de las artistas británicas más influyentes de la última década, se prepara para dar un importante salto en su carrera, pues protagonizará su primera película en Hollywood con la producción 'Cry to Heaven'.

¿De qué se trata Cry to Heaven?

La película está basada en la novela homónima de Anne Rice, publicada en 1982 en Italia. La historia mezcla música, lujo y una profunda exploración del poder, la identidad y el sacrificio.

En este universo narrativo se desarrollará el debut actoral de Adele, quien anunció recientemente su participación en la próxima película dirigida por Tom Ford. Se estima que el rodaje comenzará en enero de 2026 en Londres y Roma.

El proyecto, confirmado durante noviembre, contará con un elenco destacado que incluye a Daryl McCormack, George MacKay, Paul Bettany, entre otros reconocidos actores.

El debut actoral de Adele

Tras el éxito de sus conciertos en Múnich, la cantante ya había expresado su deseo de explorar el mundo de la actuación. Incluso en el pasado su nombre sonó como posible integrante del elenco de The Death and Life of John F. Donovan.

Ahora, su incursión en el cine se convierte en una realidad y se dará de la mano de Tom Ford, un director que ha reafirmado su compromiso con el séptimo arte y que ve en Adele una figura ideal para este nuevo desafío.