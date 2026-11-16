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Nuevas noticias del estado de salud de Adriana Betancur, la presentadora de Colombia: así se encuentra

Milena López explicó cómo ha sido la evolución de Adriana Betancur tras la extubación.

Foto: @adri_betancur03 en Instagram.

Nicolás Forero

noviembre 16 de 2026
08:28 a. m.
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Adriana Betancur, la expresentadora de Noticias RCN y 'Muy buenos días', continúa bajo un estricto monitoreo médico en la Clínica Palermo de Bogotá.

La modelo de 46 años presentó complicaciones renales y tuvo que ser intubada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, en los últimos días, después de que le realizaron una cirugía, los especialistas tomaron la decisión de retirarle el tubo.

Hubo importante novedad médica en el estado de salud de Adriana Betancur, la reconocida presentadora
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Además, la presentadora despertó y ha seguido respondiendo a las sesiones de diálisis que le realizan constantemente. Por lo tanto, Milena López, que también hizo parte de 'Muy buenos días', compartió nuevos detalles de su evolución.

¿Cómo se encuentra Adriana Betancur actualmente? Entérese aquí en Noticias RCN.

Estas son las nuevas noticias entregadas acerca del estado de salud de la presentadora Adriana Betancur

Por intermedio de historias de Instagram, la presentadora Milena López manifestó que Adriana Betancur está consciente y que, aunque ha avanzado en los últimos días, también ha presentado algunas molestias.

"Adri continúa avanzando lentamente en su proceso de recuperación. Durante los últimos días ha presentado algunos malestares generales, como dolor abdominal y episodios de fiebre, que han sido atendidos, controlados y evaluados con especial cuidado por el equipo médico", explicó.

"Una noticia muy positiva es que Adri ya se encuentra completamente consciente e, incluso, ha comenzado a expresar algunas incomodidades con cosas de su entorno, lo que recibimos con alegría como una señal alentadora de su recuperación. Además, continúa recibiendo sus sesiones de diálisis y se encuentra en un proceso de desinflamación, con la esperanza de que pronto pueda comenzar a recibir alimentos sólidos", expresó también.

Milena López siguió pidiendo oración por la recuperación de Adriana Betancur

En una segunda historia de Instagram, Milena López agradeció por los mensajes positivos y dejó claro que es fundamental seguir en oración.

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Asimismo, precisó que el proceso de recuperación de Adriana Betancur requiere de paciencia, pero que los especialistas han detectado avances importantes.

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