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Adriana Betancur, la reconocida presentadora de Colombia, pasó por el quirófano: este es su estado

La presentadora continúa internada en la Clínica Palermo de Bogotá.

Foto: @adri_betancur03 en Instagram.

Nicolás Forero

noviembre 11 de 2026
04:45 p. m.
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Adriana Betancur, la importante modelo y presentadora de televisión que hizo parte del programa 'Muy buenos días', se encuentra bajo supervisión médica en la Clínica Palermo de Bogotá.

La oriunda de Medellín ingresó a una Unidad de Cuidados Intensivos por dificultades renales y por una peritonitis que, al parecer, estuvo relacionada con un catéter utilizado para las diálisis.

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Además, necesitaba un nefrólogo con urgencia, pero sus familiares, amigos y colegas denunciaron que no se lo habían asignado y que era fundamental que el trámite se agilizara.

En consecuencia, después de la ayuda solicitada en las redes sociales, se conoció que Adriana Betancur ingresó a una cirugía que resultó exitosa.

¿Cuál es su estado de salud actual? Descubra aquí en Noticias RCN el reporte de sus familiares.

Adriana Betancur pasó por el quirófano y continúa en recuperación

En la cuenta oficial de Instagram de Adriana Betancur se precisó que su estado de salud continúa siendo delicado, pero que el proceso quirúrgico no presentó complicaciones.

"Queremos agradecerles de corazón por todos los mensajes, llamadas, oraciones y muestras de cariño que Adriana ha recibido durante estos días. Sabemos que muchos están preocupados y pendiente de su salud y, por eso, queremos contarles que salió de cirugía y, gracias a Dios, todo salió bien", se informó.

"En este momento, se encuentra en recuperación, aún delicada y bajo supervisión médica. Han sido días muy difíciles para nuestra familia, llenos de angustia y mucha incertidumbre, pero también de fe y esperanza", se agregó.

La presentadora Milena López también se pronunció tras la cirugía de Adriana Betancur

Luego del procedimiento quirúrgico que le practicaron a Adriana Betancur, Milena López, que ha estado pendiente de su proceso médico, escribió un mensaje positivo y siguió pidiendo oración.

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"Adri ya salió de cirugía y, gracias a Dios, el parte médico es favorable. Aunque su estado de salud sigue siendo delicado, recibimos esta noticia con mucha esperanza y fe. Seguimos unidos en oración por su pronta recuperación", puntualizó.

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