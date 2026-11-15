Reconocida pareja de famosos se separó tras nueve años de matrimonio: esto se reveló

En los últimos días, a través de una historia de Instagram, una reconocida modelo española confirmó que terminó su relación con un importante exfutbolista.

Se trata de Joana Sanz, que se casó en 2017 con Dani Alves, el brillante exlateral del Barcelona y de la Selección Brasil.

Una internauta le preguntó a la oriunda de Tenerife si acompañaba a su esposo a los cultos religiosos, debido a que él comenzó a ejercer como predicador, pero ella entregó una sorpresiva y contundente respuesta.

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Así se confirmó la separación de Dani Alves y Joana Sanz, la reconocida pareja de famosos

En la historia de Instagram, Joana Sanz planteó que no es creyente y que, en consecuencia, su relación con Dani Alves comenzó a deteriorarse por esa razón.

"No soy creyente. Cuanto más veo lo que él hace, más me alejo", señaló.

"Aprovecho para aclarar que estamos separados hace algún tiempo, precisamente por esa misma razón", añadió.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Dani Alves y Joana Sanz?

De acuerdo con lo revelado por Dani Alves y Joana Sanz, sus caminos coincidieron en el año 2015 gracias a unos amigos que tenían en común.

Tras sentir química, el exfutbolista y la modelo comenzaron a salir, formalizaron su noviazgo y, dos años después, tomaron la decisión de casarse.

Además, en octubre de 2025 llegó a sus vidas Julieta, la primera hija de Joana y la tercera del exfutbolista.

¿Cuándo inició Dani Alves a ser predicador?

En el 2025, comenzaron a circular videos de Dani Alves siendo conferencista religioso y sus seguidores conocieron su nueva faceta.

Incluso, debido a la curiosidad que despertó su labor como predicador, el exfutbolista manifestó que se comenzó a acercar a grupos de oración mientras que se encontraba en prisión preventiva y que tomó la decisión de hacer un pacto con Dios.