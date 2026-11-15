Los Caligaris recibieron importante reconocimiento del Concejo de Bogotá: ¿por qué?

La relación de Los Caligaris con el público bogotano recibió un reconocimiento institucional. El Concejo de Bogotá distinguió a la agrupación argentina por su contribución a la vida cultural de la capital y por fortalecer los vínculos entre Colombia y Argentina a través de la música.

La distinción, entregada mediante una Nota de Estilo, fue aprobada el 9 de noviembre de 2026 con la Proposición No. 1050, presentada por el concejal Julián Felipe Triana Vargas. El acto se realizó en el recinto de la corporación.

¿Por qué el Concejo reconoció a Los Caligaris?

Entre los motivos del homenaje, la Mesa Directiva destacó que los conciertos de la banda propician encuentros entre generaciones y transmiten mensajes de paz, amor y convivencia.

El reconocimiento también resaltó el papel del juego y la alegría en su propuesta artística, así como su capacidad para convertir las presentaciones en espacios de celebración colectiva que aportan a la actividad cultural de Bogotá.

En representación del grupo, Raúl Sencillez agradeció la acogida que han recibido durante años en Colombia. “Ya no sabemos si venimos de visita o si simplemente estamos volviendo a casa”, expresó durante su intervención.

El músico señaló que el vínculo con el país va más allá de los aplausos y destacó el sentimiento de cercanía que les transmite el público colombiano.

Una trayectoria que combina música y circo

Fundada el 24 de agosto de 1997 en Córdoba, Argentina, la agrupación reúne a doce artistas y desarrolla una propuesta que integra rock, ska, cuarteto cordobés, cumbia y reggae con acrobacias, malabares y humor.

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Su recorrido internacional incluye presentaciones en Colombia, México, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y España, además de Argentina.

A lo largo de esa trayectoria, Los Caligaris han llegado a escenarios como el Luna Park de Buenos Aires, el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, así como al festival Vive Latino.