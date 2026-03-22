Aida Victoria Merlano confesó la culpa que carga por Yeison Jiménez

Aida Victoria Merlano abrió su corazón y reveló que se siente arrepentida por no haberle cumplido una cita a Yeison Jiménez. Su testimonio, cargado de emoción, abrió una reflexión sobre las oportunidades que se dejan pasar.

En una entrevista con Tatiana Franko, la creadora de contenido habló sobre el arrepentimiento que enfrenta tras la inesperada partida del artista, con quien mantenía una relación cercana.

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Según explicó, el cantante la había contactado para hablar de proyectos y temas personales. Sin embargo, debido a su agenda cargada de compromisos, decidió aplazar el encuentro. Esa decisión, que en su momento parecía cotidiana, hoy se ha convertido en una carga emocional difícil de procesar.

“Me duele no haber hecho esa llamada”, expresó Merlano, evidenciando el impacto que ha tenido este episodio en su vida.

Aida Victoria Merlano y su amistad con Yeison Jiménez

La influencer reconoció que pospuso el encuentro debido a múltiples compromisos laborales, entre ellos el lanzamiento de su libro y otros proyectos profesionales.

No obstante, tras conocerse la muerte del cantante, esa decisión adquirió un significado distinto. La sensación de haber dejado algo importante para después se convirtió en una reflexión profunda sobre el tiempo y las relaciones personales.

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Además, Merlano destacó el apoyo que recibió de Jiménez en momentos difíciles de su vida. Recordó que el artista estuvo presente en situaciones complejas, brindándole ayuda cuando más lo necesitaba.

Cuando a mí me quisieron meter presa, él estuvo. Cuando tuve un tema con mi mamá de Venezuela, el man me ayudó de unas maneras, dijo.

Durante el velorio, incluso, sostuvo una conversación con la esposa del cantante, en la que ambas compartieron el dolor por los planes que no se pudieron concretar. Entre ellos, un viaje que tenían previsto y que nunca llegó a realizarse.

¿Qué reflexión dejó Aida Victoria Merlano sobre las relaciones personales?

Más allá del dolor, el mensaje de Aida Victoria Merlano tras la muerte de Yeison Jiménez se convirtió en una advertencia sobre la importancia de no postergar los vínculos afectivos.

La influencer hizo énfasis en que muchas veces las ocupaciones diarias llevan a aplazar conversaciones significativas.

No dejen conversaciones pendientes, las cosas no se dejan para después, mencionó Aida.

En su reflexión, se definió como una “amiga cactus”: alguien que no está presente todo el tiempo, pero que brinda apoyo en los momentos clave. Sin embargo, también reconoció que este estilo de relación puede llevar a errores, como dejar asuntos importantes sin resolver.

Asimismo, aseguró que ahora busca actuar de manera distinta, priorizando las relaciones personales sobre las agendas laborales.

Si hoy quiero llamar a alguien, lo llamo hoy. Si quiero decir te amo, lo digo hoy, reiteró.

Esta historia pone en evidencia cómo la vida puede cambiar de forma inesperada y la importancia de aprovechar el presente.