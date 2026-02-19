CANAL RCN
Aída Victoria Merlano y Andy Rivera causan revuelo tras aparecer juntos en un video

“Te quiero volver a ver”: el video de Aída Victoria Merlano con Andy Rivera que dio de qué hablar en las redes sociales.

Aida Victoria Merlano y Andy Rivera
Fotos: IG Aida Victoria Merlano y Andy Rivera

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
08:54 a. m.
Las redes sociales estallaron luego de que Aída Victoria Merlano sorprendiera a sus seguidores al aparecer en un video junto al cantante Andy Rivera, una interacción que no pasó desapercibida y que rápidamente dio pie a rumores, especulaciones y todo tipo de comentarios.

El contenido, compartido en plataformas digitales, llamó la atención por el tono cercano entre ambos. En el clip se observa a la creadora de contenido conversando con el artista mientras, mirándolo directamente a los ojos, le dice: “Yo te quiero volver a ver”, una frase que bastó para que muchos internautas empezaran a preguntarse si detrás del video había algo más que una simple colaboración.

Video de Aída Victoria Merlano y Andy Rivera reavivó rumores

Durante la conversación, Aída Victoria menciona una fecha concreta: el 28 de febrero, y propone un plan que incluía recoger a Andy Rivera y llevarlo a una discoteca.

A medida que avanza el diálogo, la influencer va detallando una idea más elaborada, sugiriendo que el cantante salude al público, suba a la tarima, interprete algunas canciones y cuente con un equipo completo de bailarinas, consola y esquema de seguridad.

La respuesta del artista no tardó en llegar. Entre risas, Andy Rivera le comenta que lo que ella busca es prácticamente montar un show, a lo que Aída Victoria continúa el juego con naturalidad, incluso bromeando con la posibilidad de “pagarles a las bailarinas si lo deseas”.

La química entre ambos fue suficiente para que el video se viralizara en cuestión de horas.

Sin embargo, más adelante la barranquillera despejó las dudas. En otra publicación, mostró el cartel oficial del lugar, dejando claro que el clip hacía parte de una estrategia de promoción para anunciar su nuevo sitio de discoteca.

El contenido, según explicó, fue pensado como una pieza creativa para captar la atención del público.

¿Estrategia creativa de Aida Victoria Merlano y Andy Rivera?

Aída Victoria Merlano es reconocida por su estilo dinámico al momento de anunciar proyectos, marcas o emprendimientos. En múltiples ocasiones ha utilizado situaciones llamativas como herramienta para generar conversación en redes sociales, una fórmula que suele dar resultados en términos de alcance y viralidad.

No obstante, antes de que se conociera el contexto completo del video, varios usuarios asumieron que podría tratarse de algo personal. Algunos incluso llegaron a especular sobre una posible relación sentimental entre la influencer y el cantante, reviviendo comentarios del pasado.

Años atrás, protagonizaron otro video que también causó comentarios, en el que aparecían cantando un vallenato de forma romántica. En aquel momento, tanto Aída como Andy tuvieron que salir a aclarar públicamente que no existía ningún vínculo amoroso entre ellos.

