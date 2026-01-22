Reconocido cantante reveló que Yeison Jiménez se le 'presentó' y se despidió de él: impactante anécdota
En una entrevista, el cantante contó que fue lo que le dijo Yeison Jiménez en la despedida.
La inesperada muerte de Yeison Jiménez sigue causando un profundo shock y dolor en Colombia.
Sus colegas y amigos han manifestado que para el género popular será muy difícil reponerse de su pérdida, pero que trabajarán para seguir exaltando su legado.
Y entre ellos se encuentra Alan Ramírez, que también contó en una entrevista con La Kalle que Yeison Jiménez se le presentó y pudo despedirse de él.
Así fue como Yeison Jiménez se le presentó a Alan Ramírez, el cantante de música popular, tras su muerte
Alan Ramírez, en el diálogo con La Kalle, indicó que la última vez que habló con Yeison Jiménez lo sintió como una despedida.
Asimismo, expresó que el 'niño de Manzanares' se le apareció en un sueño y le habló.
"Él me dijo: 'papi, este año es suyo, hágale duro, haga música y usted sabe que lo que necesite conmigo'. Eso lo noté como una despedida, si te digo la verdad", relató Alan Ramírez.
"Ya después de que pasa toda esta pesadilla y son los homenajes, yo me reúno el jueves con Pipe Bueno para finiquitar bien lo de la canción y ese mismo día me tomé unos whiskys y dentro de mis oraciones dije: 'Yeison, háblame, por favor'. Entonces después me soñé con él en un carro, los dos hablando, y él prácticamente despidiéndose y diciéndome que trabajara fuerte y que quería descansar, lo mismo que decía en sus redes sociales", añadió.
Este fue el desgarrador mensaje con el que Alan Ramírez se despidió de Yeison Jiménez
Tras la muerte de Yeison Jiménez, Alan Ramírez escribió un desgarrador post en Instagram. Sus palabras fueron las siguientes:
Hoy recibo una de las noticias más duras para mi carrera y mi vida. Yeison Orlando Jiménez Galeano, hoy solo puedo darte las gracias por todo, por cada consejo, por cada aporte que le diste a mi vida como amigo y como profesional. A veces no sabemos por qué pasan estas cosas, pero solo sé que donde estés, cantarás y seguirás haciendo tu obra desde el cielo.
Una prueba de estas no la esperaba. Te voy a extrañar, mi Yei. Amen y abracen con todas sus fuerzas. A su equipo de trabajo, esos parceros que estuvieron acompañándolo en su último momento, Dios los tenga en su gloria.