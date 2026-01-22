Reconocido cantante reveló que Yeison Jiménez se le 'presentó' y se despidió de él: impactante anécdota

La inesperada muerte de Yeison Jiménez sigue causando un profundo shock y dolor en Colombia.

Sus colegas y amigos han manifestado que para el género popular será muy difícil reponerse de su pérdida, pero que trabajarán para seguir exaltando su legado.

Y entre ellos se encuentra Alan Ramírez, que también contó en una entrevista con La Kalle que Yeison Jiménez se le presentó y pudo despedirse de él.

Alan Ramírez, en el diálogo con La Kalle, indicó que la última vez que habló con Yeison Jiménez lo sintió como una despedida.

Asimismo, expresó que el 'niño de Manzanares' se le apareció en un sueño y le habló.

"Él me dijo: 'papi, este año es suyo, hágale duro, haga música y usted sabe que lo que necesite conmigo'. Eso lo noté como una despedida, si te digo la verdad", relató Alan Ramírez.

"Ya después de que pasa toda esta pesadilla y son los homenajes, yo me reúno el jueves con Pipe Bueno para finiquitar bien lo de la canción y ese mismo día me tomé unos whiskys y dentro de mis oraciones dije: 'Yeison, háblame, por favor'. Entonces después me soñé con él en un carro, los dos hablando, y él prácticamente despidiéndose y diciéndome que trabajara fuerte y que quería descansar, lo mismo que decía en sus redes sociales", añadió.

Tras la muerte de Yeison Jiménez, Alan Ramírez escribió un desgarrador post en Instagram. Sus palabras fueron las siguientes: