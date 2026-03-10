Megaproyecto ferroviario da paso clave: así es el tren que busca conectar Bogotá con el Caribe

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) firmó el acta de inicio para la elaboración de los estudios de factibilidad del Corredor Férreo Central, un proyecto ferroviario que busca conectar la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, Boyacá y el centro del país con los puertos del Caribe.

El proyecto contempla un corredor ferroviario de 448 kilómetros, que permitirá integrar centros de producción y consumo con las principales rutas logísticas del país. Según la entidad, la elaboración de los estudios y diseños técnicos estará a cargo del Consorcio Ferreoestructura Central C&G, mientras que la interventoría será realizada por el Consorcio Férreo Central BC.

La inversión destinada a los estudios alcanza $102.609 millones, de los cuales $91.164 millones corresponden a la consultoría técnica y $11.445 millones a la interventoría. El plazo establecido para la entrega del estudio de factibilidad es de 18 meses, con fecha estimada de finalización en septiembre de 2027.

Cómo será el Corredor Férreo Central que conectará el interior con el Caribe

La estructuración del proyecto ferroviario contempla tres tramos principales que permitirán articular diferentes regiones del país. El tramo 1 corresponde a la Variante Tocancipá – Funza, con una extensión de 54 kilómetros. El tramo 2 conecta Zipaquirá con Barbosa, con 212 kilómetros, mientras que el tramo 3 se extenderá entre Barbosa y Barrancabermeja, con 182 kilómetros.

En conjunto, el corredor incluye 54 kilómetros de variante y 394 kilómetros entre Zipaquirá y Barrancabermeja, para un total de 448 kilómetros de infraestructura ferroviaria. Esta red busca mejorar la conectividad logística entre el centro del país y las rutas hacia los puertos marítimos del Caribe.

Estudios técnicos y proyección de carga del proyecto ferroviario

Durante la etapa de factibilidad, el consorcio encargado desarrollará análisis de demanda, aspectos prediales, ambientales y sociales, además de estudios de ingeniería ferroviaria, sistemas intermodales, operación y mantenimiento. También se evaluarán costos de inversión (Capex), costos operativos (Opex), programación de obra, tarifas y análisis territorial.

De acuerdo con los resultados preliminares de prefactibilidad, el proyecto contempla la construcción de 391 kilómetros de vía férrea y el mejoramiento de 57 kilómetros existentes. Además, se proyecta la construcción de 93 túneles con una extensión total de 132 kilómetros, 185 puentes con una longitud de 52 kilómetros y 264 kilómetros de trazado a cielo abierto.

Las proyecciones indican que el corredor podría movilizar 11,3 millones de toneladas de carga al año para 2053, principalmente carga a granel, carga general y carbón, lo que lo convertiría en un eje logístico relevante para el comercio y el transporte de mercancías en Colombia.